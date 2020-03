Koronavírus - Szerbia teljesen lezárja határait a bejövő személyi forgalom előtt

2020. március 19. 20:38

Péntek 8 órától Szerbia teljesen lezárja határait a bejövő személyi forgalom előtt - jelentette be rendkívüli sajtótájékoztatóján Aleksandar Vucic szerb elnök csütörtökön Belgrádban.

A belgrádi Nikola Tesla nemzetközi repülőtér csütörtök dél óta nem fogad és nem indít járatokat, míg a nisi repülőteret már korábban lezárták.

A kormány döntése értelmében március 16. óta csak szerbiai állampolgárok léphettek be az országba, azok viszont, akik külföldről érkeztek 14-28 napos otthoni karantén alá kerülnek. Mostantól ők se léphetnek be az országba. A karantén szabályainak megszegői pénzbüntetéssel, de akár három évig terjedő börtönbüntetéssel is sújthatók.

A szerb kormány csütörtökön hazahozatta az Egyiptomban, Dubajban és a Távol-Keleten rekedt szerb állampolgárokat.

Csütörtök estig 103-ra növekedett az új típusú koronavírus-fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országban. Az államfő közölte, a szakemberek szerint ez az a határ, amikor már nem lehet pontosan követni, hogy ki kit fertőzött meg, ezért a napokban várhatóan exponenciálisan elkezd növekedni a betegek száma.

Aleksandar Vucic rámutatott, Belgrád igyekszik minél több lélegeztetőgépet beszerezni, a legjobb azonban az elővigyázatosság, ezért mindenkit arra kért, hogy mosson gyakran kezet, maradjon otthon, ha teheti, és tartsa be a szerdától érvényes kijárási tilalom szabályait.

MTI