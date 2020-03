Elmarad a Forma-1-es Monacói Nagydíj

2020. március 19. 23:35

A csütörtökön a koronavírus-járvány miatt elhalasztott három futam közül a monacói versenyhétvégére egyáltalán nem kerül sor idén – közölték a szervezők.

A csütörtökön a koronavírus-járvány miatt elhalasztott három futam közül a monacói versenyhétvégére egyáltalán nem kerül sor idén – közölték a szervezők.

A Forma-1 szervezői korábban arról számoltak be, hogy a május 24-re tervezett verseny mellett a május 3-i hollandiai és a május 10-i spanyolországi viadalt is egy későbbi időpontban rendezik, amelyről egyeztetnek a helyi rendezőkkel. Ezt követően jelent meg az Automobile Club de Monaco közleménye, amelyhez hozzájárulhatott az is, hogy csütörtökön derült ki: az uralkodó II. Albert herceg koronavírus-tesztje is pozitív lett.

Korábban már az Ausztrál (eredeti időpont: március 15.), a Bahreini (március 22.), a Vietnami (április 5.) és a Kínai (április 19.) Nagydíjat is elhalasztották.

A Forma-1 szervezői szerdán úgy döntöttek, hogy a járvány miatt a szokásos nyári szünetet gyakorlatilag most elrendelik annak érdekében, hogy a szezont minél több futammal meg lehessen rendezni. Az idény júniusban Azerbajdzsánban startolhat, korábbi sajtóhírek szerint a tervezett 22 futamból 18-at rendeznének meg.





MTI