Koronavírus - Csalókra figyelmeztet a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács

2020. március 20. 09:15

A járványügyi helyzettel visszaélő csalókra figyelmeztet a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT), amely egészséges gyanakvásra és észszerű óvatosságra szólítja fel a lakosságot - mondta a szervezet kommunikációs igazgatója telefonon adott interjújában az MTI-nek.

Kép: bunmegelozes.info

Garamvölgyi László annak kapcsán nyilatkozott, hogy a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján egy újságírói kérdésre Lakatos Tibor, a törzs ügyeleti központjának vezetője megerősítette: megjelentek azok a csalók, akik megpróbálnak valós biztonságot nem nyújtó termékekkel kereskedni.



A kommunikációs igazgató arra figyelmeztetett, hogy jellemzően vidéki kistelepüléseken megjelentek a házaló csalók, akik nemhogy silány minőségű árut, bóvli termékeket próbálnak eladni az embereknek, de ezek az áruk akár veszélyesek is lehetnek az egészségre. Hangsúlyozta: az NBT ezért azt kéri, hogy az emberek ne álljanak szóba a házalókkal, ne vásároljanak tőlük, de értesítsék a rendőrséget, ha ilyen jelenséggel találkoznak.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy házalók nem jogosultak védőeszközöket árulni, így fertőtlenítő szereket, maszkokat, kézfertőtlenítőt, gyógyszereket csak és kizárólag az állami egészségügyi ellátórendszerből, illetve megfelelő minősítésű üzletekből, áruházakból vásároljanak az emberek.



Ha többen érkeznek árusítani a házhoz, legyenek körültekintőek az ott lakók, mivel amíg az egyik eladó leköti a figyelmüket, a másik akár besurranó tolvajként az értékeiktől is megfoszthatja őket - mutatott rá.



Az internetes bűnözésről szólva hangsúlyosan kérte, hogy a koronavirus.gov.hu portálról érdeklődjenek az állampolgárok hiteles információkért, mert megjelentek kamu weboldalak is a járvány terjedéséről. Ezek mögött az oldalak mögött pedig adathalászok is lehetnek, ezért ezeken az oldalakon senki ne adja meg a személyes adatait, főleg ne a banki adatait.



Garamvölgyi László a drága "csodaszerekről" azt mondta: a koronavírus-járvány kínai felbukkanásakor már megjelentek a világhálón azok a csalók, akik több tízezer forintnak megfelelő összegért kínálnak hatástalan kapszulákat, amelyekről azt állítják, hogy védettséget ad, vagy épp azt, hogy gyógyulást eredményez.



Rámutatott: a csalók mindig az igényekhez igazodnak, a koronavírus kapcsán is ezt kell mindenkinek tudatosítania magában. Hozzátette: koronavírus-vizsgálatra irányuló gyorsteszteket kínáló ajánlatokat se fogadjon el senki, ilyen nem áll rendelkezésre.



Felidézte: az NBT tavaly novemberben készített Csalóakadémia címmel egy négyrészes rövidfilmsorozatot. A humoros filmekben a Gáspár Tibor által alakított idősebb bűnöző "oktatja" a Jéger Zsombor által formált fiatalabbat a trükkökre. A filmekből az idősek is megismerhetik a rájuk leselkedő veszélyeket. A kisfilmek a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács videócsatornáján érhetők el. (https://www.youtube.com/watch?v=gRcpvDnYwZY&list=PLZ7ANFhCF4V3NpwWfE6obA1LD842OT_LO)

MTI