Kábítószerügyben emeltek vádat Szegeden

2020. március 20. 10:34

Magyarországon keresztül Nyugat-Európába marihuánát és amfetamint csempésző bűnözők ellen emelt vádat a Csongrád Megyei Főügyészség - tájékoztatta Szanka Ferenc szóvivő pénteken az MTI-t.

A csoportvezető ügyész közölte, a két letartóztatásban lévő bűnözőt jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmének bűntettével vádolják.



Az egyik, szerb-magyar állampolgárságú vádlott munkanélküli segélyből élt. A vádirat szerint egy ismerőse felajánlotta neki, hogy 500 euró ellenében szállítson drogot Nyugat-Európába. A bűnöző autójában húsz csomagban 14 kiló marihuánát rejtettek el, a drogszállítmányt azonban a pénzügyőrök felfedezték, amikor 2018. január 19-én a vádlott az ásotthalmi határátkelőhelyen Magyarországra akart lépni. Kiderült, a sofőr az indulást megelőzően kábítószert fogyasztott.



A kábítószer szállítását egy másik járműben utazva a vádlott magyar állampolgárságú társa felügyelte, a történteket látva elhagyta a helyszínt, de nem hagyott fel a drog kereskedelmével. A Szerbia és Ausztria között rendszeresen ingázó bűnözőt október 21-én igazoltatták a rendőrök Székesfehérváron, járművében pedig marihuánát és amfetamint találtak. A bűnöző ausztriai lakóhelyén is házkutatást tartottak, ott szintén kábítószert foglaltak le a rendőrök.



A vádlott gépkocsik kereskedelmével is foglalkozott, Nyugat-Európából behozott járműveket újított föl. Az autókban azonban rejtekhelyeket alakított ki, ahol szintén drogot szállított. A bűnöző egy sofőrt is megbízott a drog csempészésével, őt 2018. április 14-én a horvát hatóságok fogták el egy szállítmánnyal. A horvát bíróság a sofőrt öt év börtönbüntetésre ítélte.



MTI; gondola