Szigorú intézkedések születtek a szociális intézményekben élők védelmére

2020. március 20. 10:43

Szigorú intézkedések születtek a szociális intézményekben élők védelmére, mert az időseket, fogyatékossággal élő embereket ápoló otthonokban az új típusú koronavírus gyorsan elterjedhet és súlyos következményeket okozhat - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a jelenlegi helyzet a hozzátartozók részéről a szokásosnál is több türelmet és megértést kíván.



Az intézmény-elhagyási tilalom elrendelésének alapvető célja az volt, hogy a lehető legkisebbre csökkentse a fertőzés lehetőségét, így óvva az egyént és a többi intézményben lakó ellátott egészségét. A kialakított szakmai protokoll biztonságosabbá teszi a járvány miatti veszélyhelyzetben a szociális területen dolgozók munkáját és az ellátottak életét is - írták.



A közleményben megerősítik: a látogatási tilalom valamennyi szociális ellátást nyújtó intézményre, így például a gyermekvédelemre, a javítóintézetekre, valamint a családok és gyermekek átmeneti otthonára is kiterjed. A bentlakásos intézményekből a kijárás tilos a továbbiakban az ott lakóknak, valamint felvételi zárlatot is elrendelt a tiszti főorvos.



MTI