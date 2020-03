Felvidék: Vasárnapi magyar szentmise közvetítése

2020. március 20. 10:49

Nagyböjt negyedik vasárnapján, március 22-én ismét lehetőség nyílik magyar nyelvű szentmisét hallgatni élő közvetítésben, reggel 7 óra 5 perckor a szlovákiai Pátria rádión keresztül, akár rádiókészülék, akár az internet segítségével. A szentmisét Molnár Tamás, a pozsonyi magyar katolikusok lelkipásztora fogja celebrálni.

Esti istentisztelet Molnár Tamás atya celebrálásával - Kép: Vician András, archívum

Ugyancsak a Pátria rádió közvetít pénteken, március 20-án délután fél öttől élő adásban beszélgetést magyar nyelven a jelenlegi helyzetről, egyházi témákat érintő kérdésekkel foglalkozva.



A rendkívüli időszakban tartandó keresztelők, esküvők, temetések, misék témakörét is érintve, a helyzet új kihívásairól és egyházi lehetőségeiről Jakubecz László szerkesztő Molnár Tamás atyát fogja kérdezni, aki a pozsonyi érseki kúria tagjaként Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek metropolita, a Szlovák Püspöki Konferencia elnökének rendelkezéseit, javaslatait, észszerű óvintézkedéseit is tolmácsolja majd.

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében továbbra is érvényes, egyházi programokat is érintő intézkedések idején, miszerint nem tartanak nyilvános szentmiséket Szlovákia templomaiban, a számos különféle kezdeményezés mellett a szlovák közszolgálati rádió is hozzájárul ahhoz, hogy a hívek legalább élő közvetítésben, otthonaikban kísérhessék figyelemmel a vasárnapi szentmisét.

A rádió vezetősége a szlovák és magyar hívek lelki igényeit is figyelembe véve már az elmúlt vasárnapon is mindkét nyelven közvetített élőben római katolikus szertartású szentmiséket a pozsonyi papi szeminárium és hittudományi kar kápolnájából.

A miseközvetítést szorgalmazó személyek felhívják a figyelmet arra, hogy a misehallgatásra kijelölt idő valóban az ima és elmélyülés ideje legyen a hallgatók otthonaiban.



A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség honlapján összegyűjtve találják a vasárnapi és hétköznapi magyar miseközvetítések követésének lehetőségeit, valamint a közösség további kezdeményezéseit, lehetőségeket a bekapcsolódásra számos lelki programba, a fizikai távolságok ellenére is.

A pozsonyi magyar katolikusok Facebook-oldala is naprakész információkkal segíti a hívek tájékozódását és nyújt lelki támaszt ezekben a napokban.

Molnár Tamás

