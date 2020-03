Délvidék: Kishegyesen az összes falunapi rendezvényt lemondták

2020. március 20. 11:20

A hét végére már korábban meghirdetett falunapi rendezvények mindegyike elmarad Kishegyesen. A község egész területét érintő korlátozásokról döntött a törzskar. A heti piacokat viszont megtartják. A katonaság nem lesz jelen, a rendeletek betartását a rendőrség ellenőrzi. A község területén nem regisztráltak fertőzésgyanús esetet.

A rendkívüli állapot bevezetése miatt a kishegyesi helyi közösség lemondott minden tervezett rendezvényét. A falunapi programokat most hétvégén tartották volna, hiszen 1769-ben a tavasz első napjaiban érkeztek meg az első telepesek, hogy a törökdúlás idején elnéptelenedett Hegyespusztát újratelepítsék. Tartalmas és több napig tartó programot készített a művelődési egyesület és a helyi közösség a civil szervezetekkel összefogásban, de ezeket egy későbbi időpontban fogják megtartani. A helyi közösség szakszolgálatai viszont működnek, akárcsak a kishegyesi önkormányzat szakszolgálatai is fogadják az ügyfeleket. A tolóablakoknál dolgozók kézfertőtlenítőt kaptak, és adagolókat helyeztek el az épület bejáratainál is.

Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskara is összeült és napirendre tűzte a rendkívüli állapotra vonatkozó kormányutasításokat, majd az azoknak megfelelő rendelkezéseket községi szinten is elfogadták. A vendéglátó-ipari létesítmények 7-től este 19-ig tarthatnak nyitva a község területén, figyelembe véve, hogy 20 órától hajnali 5-ig kijárási tilalom van érvényben. A boltok, kereskedelmi objektumok 6-tól 17 óráig lehetnek nyitva. Határozatlan időre felfüggesztették azoknak a kluboknak és központoknak a működését, amelyekben fiatalok és nyugdíjasok is megfordulnak.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat kishegyesi irodája a rendkívüli helyzet miatt felfüggesztette az ügyfelek fogadását. Csak telefonon lehet elérni a szolgálat munkatársait, a 024 4731 732 számot lehet hívni.

A kishegyesi és a bácsfeketehegyi könyvtár megváltozott nyitvatartási idővel 14 és 18 óra között van nyitva.

A kishegyesi postahivatal hétfőtől - péntekig 7 és 14 óra között, szombaton 10 és 14 óra között van nyitva.

A törzskaron eltérő vélemények hangzottak el azzal kapcsolatban, hogy megtartsák-e a piacokat a község területén. Végül olyan határozat születet, hogy lesznek piacok, hiszen mindhárom településen szabadtéri piacok vannak és a polgárok ellátását biztosítani kell. A Komunál Közvállalat dolgozói fertőtlenítik a piacok területét a hetipiacokat követően.

A temetésekkel kapcsolatban az elhunyt hozzátartozóinak azt ajánlják, hogy a legszűkebb családi körben tartsák meg a búcsúszertartást. A római katolikus templomban nem tartanak olyan miséket, ahol a hívek is jelen lennének. A gyóntatás és áldoztatás is szünetel.

Mivel a községben nincs olyan intézmény, amely katonai védelmet igényelne, nem lesz jelen a hadsereg a jövőben sem, a rendeletek betartását és a rendőrség ellenőrzi.

Kishegyes községben is megszervezik azokat a csoportokat, amelyek segíteni tudnak ezeknek az idős személyeknek.

Az egészségház rendőrség felőli bejáratát azok használhatják, akik akut légúti tünetekkel fordulnak orvoshoz. Ezt is előzőleg telefonon kell egyeztetni. A kishegyesi egészségház száma 024 4730-236, a mobilszám 063 11 84 336. Aki léguti fertőzés tüneteit tapasztalja, ezen számok egyikén jelentkezzen. A dr. Márton Sándor Egészségházban a járvány miatt a krónikus betegek telefonon is kiírathatják szokásos gyógyszereiket. A kishegyesiek a 024 4730-236 számot hívhatják, a bácsfeketehegyi rendelő száma 024 4738-044, a szeghegyié pedig 024 4735-018.

