Elhalasztották a budapesti vizes Európa-bajnokságot

2020. március 20. 12:35

A vizes sportokat tömörítő európai szövetség (LEN) elhalasztotta a budapesti kontinensviadalt.

A LEN pénteki közleménye szerint az úszók, szinkronúszók, nyíltvízi úszók és műugrók május 11-24-re tervezett versenyét augusztus 17. és 30. között rendeznék meg.



Paolo Barelli, a LEN elnöke jelezte, a magyarországi szervezőkkel megállapodtak, május végén, június elején tárgyalnak arról, hogy az új időpontban sor kerülhet-e az eseményre.



Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, Budapest továbbra is elkötelezett az Európa-bajnokság mellett, a kontinensviadal - amelyet 1926-ban éppen a magyar fővárosban rendeztek meg először - minden szezon egyik csúcspontja.



Hozzátette, türelmesnek kell lenni és fontos, hogy az európai helyzet rendeződjön, ugyanis az Eb elképzelhetetlen a szurkolók nélkül, akik rendre megtöltik a Duna Arénát, az általuk létrehozott varázslatos légkör pedig a védjegye lett a budapesti versenyeknek.



Szabó Tünde megjegyezte, a vizes sportok képviselőit rendkívül komolyan sújtotta a koronavírus-járvány, ugyanis a korlátozott medencehasználat miatt nem tudnak megfelelően felkészülni.



A LEN a tervek szerint a masters Európa-bajnokságot - amely eredetileg május 24-én kezdődött volna - is megrendezné, ennek időpontját később jelentik be.



A jegyvásárlását mindaddig felfüggesztik, amíg nincs meg a versenyek új dátuma. Ekkor a korábban az eseményre jegyet váltott belépők az új menetrend szerint lesznek érvényesek, így például az eredetileg a május 16-i (szombat) úszódöntőkre szóló jegyek a módosított időpont hatodik versenynapjának úszódöntőire, ugyanazon versenyszámokra, ugyanazon szektor/sor/székszámra lesznek felhasználhatóak.



Mindazon jegytulajdonosoknak, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak majd ellátogatni az új időpontra kijelölt versenyekre, az esemény hivatalos jegyértékesítő partnere, az Eventim visszatéríti a jegyek (banki jutalékkal csökkentett) árát. Ezen igényüket a végleges dátum kihirdetését és a jegyértékesítés újraindítását követően a jegyvásárlók az info@tex.hu elérhetőségen tudják majd jelezni.



MTI