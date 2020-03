Egészségügyi maszkok gyártását kezdte meg a Kézmű Nonprofit Kft.

2020. március 20. 12:38

A koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében egészségügyi maszkok gyártását kezdte meg a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató Kézmű Nonprofit Kft.- jelentette be a szociális ügyekért felelős államtitkár pénteken Budapesten.

Az állami tulajdonú cég zuglói üzemében megtartott sajtótájékoztatón Fülöp Attila hangsúlyozta, hogy az első legyártott maszkokat a legveszélyeztetettebb korosztályt gondozó idősotthonokba, a bentlakóknak, illetve a személyzetnek juttatják el.



A politikus elmondta, hogy a különleges élethelyzetben a kormányzatnak kötelessége minden olyan kapacitás felkutatása, ami elősegíti az ország öngondoskodását.



Ebben a helyzetben kérték fel a cégcsoportot arra, hogy gyártási folyamatainak áttekintésével keresse meg a védőeszközök előállításának lehetőségét.



Arról is szólt, hogy a társaságnál dolgozó megváltozott munkaképességű emberek tudják, hogy milyen fontos a társadalom támogatása.



A védőeszközök gyártásával pedig most ők nyújtanak támogatást a társadalom számára - mondta az államtitkár.



Csizi Péter, az országszerte 136 telephelyen, 9 ezer embert foglalkoztató KÉZMŰ-ERFO-FŐKEFE cégcsoport ügyvezető igazgatója közölte, hogy akár napi 30 ezer maszk előállításához is rendelkeznek megfelelő gyártói kapacitással.



Ugyanakkor a legyártható mennyiség a rendelkezésre álló alapanyag függvénye - tette hozzá.



Közlése szerint, a lehetőségeik áttekintése során találtak háromezer méternyi egészségügyben használt alapanyagot, amelynek felhasználásával négy telephelyen és 100 varrónővel, első körben 30 ezer higiéniai kendő gyártását kezdték meg.



Ugyanakkor hétfőtől megduplázzák a gyártási kapacitást és az anyagbeszerzőig, technológusaik folyamatosan úton vannak a megfelelő alapanyagok megvásárlása érdekében.



Ennek köszönhetően újabb háromezer méternyi alapanyag érkezett be a társasághoz - fűzte hozzá.



Arról is szólt, hogy a cégnél készülő két rétegű szájmaszkok textil alapanyagból készülnek. Ez azt jelenti, hogy moshatóak, vagyis többször felhasználhatóak.

MTI