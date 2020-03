Spanyolországban meghaladta az ezret a járvány halálos áldozatainak száma

2020. március 20. 13:51

Spanyolországban meghaladta az ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma - közölte Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója pénteki sajtótájékoztatóján Madridban.

Fernando Simón - telecinco.es

A járványügyi szakember elmondta: az eddig regisztrált megbetegedések száma 19 980. Egy nap alatt 2800 új fertőzést igazoltak, ami 16,5 százalékos napi növekedés jelent.



Hangsúlyozta: az adatokat óvatosan kell kezelni, mivel az esetek igazolása függ a laboratóriumok napi leterheltségétől is.



A szakember beszámolt arról is, hogy mintegy tízezer embert kezelnek kórházban , közülük több mint 1100-an vannak intenzív osztályon. A betegségből már több mint 1500 ember felépült.



Az ország legfertőzöttebb térsége a madridi autonóm közösség, ahol a fertőzöttek száma 6700, a gyógyultaké pedig 1100 felett van. A koronavírus következtében 498-an hunytak el.



Fernando Simón hangsúlyozta, hogy a legnehezebb napok még hátravannak, és mindenkit a korlátozások betartására kért.



A rendőrség és a csendőrség tájékoztatása szerint a hat napja elrendelt lakhelyelhagyási korlátozások betartásának ellenőrzését nagy erőkkel végzik, az elmúlt 24 órában összesen 75 embert kellett előállítaniuk, akik nem tartották be a szabályokat és ellenkeztek a hatóságokkal.



A hétvégén fokozzák a közúti ellenőrzéseket, hogy kiszűrjék azokat, akik arra készülnek, hogy nyaralójukba utazzanak, és ott vészeljék át a szükségállapot időszakát.



A rendőrség figyelmeztetett a koronavírusra vonatkozó egyre terjedő internetes álhírek veszélyeire, amelyekkel kapcsolatban már több mint 10 ezer bejelentést kaptak.



A spanyol hadsereg közölte: 2600 katonája az ország 55 településén van jelen, és a rendfenntartás mellett ők végzik a fertőtlenítést a repülőtereken, a kikötőkben, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint a fegyintézetekben.



A fertőzés terjedése és a növekvő betegszám miatt több helyen készülnek arra az eshetőségre, hogy a kórházi férőhelyek nem lesznek elegendőek. Valencia tartományban három városban kórházi épületek mellett tábori kórházak kialakítására készülnek mobilkonténerekből, amelyek további 1100 beteg ellátását tennék lehetővé. Madridhoz hasonlónak itt is várható, hogy szállodákban alakítanak ki ideiglenes karanténkórházakat a nem súlyos esetek számára.

Az El País című napilap információi szerint az országban már több mint kétezer volt egészségügyi dolgozó jelentkezett önkéntes munkára, hogy segítse a betegek ellátását.



MTI