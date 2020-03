Szili Katalin: emlékeznünk kell a harminc éve Marosvásárhelyen történtekre

2020. március 20. 15:43

Az emlékezés fontosságát hangsúlyozta a harminc éve az erdélyi Marosvásárhelyen történt - Fekete márciusként elhíresült - magyarellenes események kapcsán Szili Katalin nemzetpolitikáért felelős miniszterelnöki megbízott, az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

Harminc éve, 1990. március 19-én és 20-án Marosvásárhelyen véres összecsapások zajlottak le románok és magyarok között, a zavargásoknak több halottja és több száz sérültje volt.



Szili Katalin az új koronavírus okozta helyzetre is utalva azt hangsúlyozta: "ha nem is együtt, de egyénenként otthonainkban mégis szükséges visszatekintenünk a három évtizeddel ezelőtti márciusi történésekre".



Úgy folytatta: "fejet kell hajtanunk mindazok előtt, akik életüket, egészségüket adták és küzdöttek azokban a napokban a magyarok elleni provokációval szemben".



Szili Katalin felhívta a figyelmet arra is, hogy azóta felnőtt egy újabb generáció, "akiknek ismerni és tudni kell, hogy az európai alapelvek betartása csak akkor lehet teljes, ha a szülőföldjükön kisebbségben élő közösségek számára az identitás kiteljesítése, megélése és az önigazgatás lehetősége biztosított".



A nemzeti önazonosság megőrzésének alapja az anyanyelvi oktatás és az ehhez szükséges intézmények fenntartása, az autonómia különböző formáinak a nemzetközi szabályok és modellek szerinti megvalósítása - szögezte le a politikus.



Szili Katalin a szülőföldön való boldogulás, gyarapodás feltételének a békés párbeszédet nevezte, amelynek kialakítása - mint fogalmazott - "továbbra is közös feladatunk".

MTI