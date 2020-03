Országos tisztifőorvos: tartsanak távolságot, maradjanak otthon!

2020. március 20. 17:17

Aki csak teheti, tartson távolságot a másiktól, maradjon otthon - szólított fel az országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília kiemelten kérte az időseket, a 65 év felettieket, hogy maradjanak otthon. Ők ugyanis az életkoruknál fogva is veszélyeztetettek, nem beszélve arról, ha más betegségük is van.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy a fiatalok is veszélyeztettek lehetnek, ha immunhiányos vagy más krónikus betegségben szenvednek.



A tisztifőorvos azt kérte: a fiatalok ne bulizzanak, a külföldről érkezők különítsék el magukat, aki teheti, használja ki a home office lehetőségét.



MTI