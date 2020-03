Hidegfront érkezik zivatarokkal

2020. március 20. 18:48

Zivatarveszély miatt adott ki figyelmeztetést az ország nagy részére szombatra az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: szombaton észak, északnyugat felől markáns hidegfront érkezik, amelynek mentén a záporokat már reggel, délelőtt kísérheti néhol dörgés, villámlás a Kisalföldön, illetve a Bakony térségében. A nap második felében az ország déli felén már nagyobb számban várható zivatar, a Dél-Alföldön szervezettebb zivatarrendszer kialakulására is van esély. Az intenzívebb zivatarokat jégeső, illetve viharos széllökések kísérhetik.



Zivatarveszély miatt Budapestre, valamint Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



Kitértek arra is, hogy a front mentén az északira, északkeleti forduló szelet szombat délutántól a Nyugat-Dunántúlon, valamint az ország keleti felén zivatartól függetlenül is nagy területen kísérhetik viharos lökések. Ezek közül a legerősebbek óránkénti 60-65 kilométeresek lehetnek, de a Bodrogközben 70 kilométeresnél erősebbre is számítani lehet. A viharos szél miatt Borsod-Abaúj-Zemplén megyére adtak ki szintén elsőfokú figyelmeztetést.



Az előrejelzés szerint szombat hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 20 fok között lesz, majd délután észak felől gyorsan csökken a hőmérséklet - írták.



Vasárnap a legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, de a szélvédett fagyzugokban több fokkal hidegebb várható. Napközben mindössze plusz 1-7 fokig emelkedik a hőmérséklet.

MTI