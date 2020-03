Az orosz jegybankelnök gazdasági növekedést vár 2020-ban

2020. március 20. 19:48

Az orosz gazdaság a második negyedévben lelassul, a harmadikban stabilizálódik, 2020 egyenlege azonban valószínűleg növekedéssel zárul majd - jelentette ki Elvira Nabiullina, a Bank Rosszii elnöke újságíróknak pénteken Moszkvában.

Elvira Nabulina - imf.org

Az orosz jegybank a nap folyamán úgy döntött, hogy az ezt megelőző hatrendbeli csökkentés után az alapkamatot változatlanul, 6 százalékon tartja. Az orosz központi bank rámutatott, hogy a koronavírus-járvány, az olajárak hirtelen zuhanása és a rubel meggyengülése miatt az infláció idén meghaladhatja a tervezettet, de 2021-ben vissza kell térnie a 4 százalékos szintre.



"Nézetünk szerint nem lezárt tény, hogy ennek az évnek az eredményeként negatív lesz az ütem. Mi ellenkezőleg, éves viszonylatban egyelőre nem várunk gazdasági visszaesést" - hangoztatta.



Rámutatott, hogy a jegybank 2020-ra vonatkozó alapprognózisa hordónkénti 55 dolláros olajár mellett 1,5-2 százalékos növekedéssel számolt.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy Oroszország a monetáris tartalékaira támaszkodva akár 25 dollár alatti olajárral is képes megbirkózni. (A legközelebbi, májusi határidős jegyzésekben a WTI a nap folyamán 24,5 dollár körüli szintre süllyedt.)



A szóvivő emlékeztetett rá, hogy az orosz költségvetés az idén 42 dolláros olajárral kalkulált.



Anton Sziluanov pénzügyminiszter egy csütörtöki nyilatkozatában azt állította, hogy az orosz állam a tartalékaiból legkevesebb hat évig eleget tud tenni szociális vállalásainak.



A március eleje óta Oroszországban is egyre több helyen tapasztalható tömeges lakossági élelmiszer-felvásárlással kapcsolatban Gyenyisz Manturov ipari és kereskedelmi miniszter pénteken kijelentette, hogy a kiskereskedők legkevesebb kéthavi készlettel rendelkeznek, és folyamatosan tárgyalnak a beszállítókkal. Reményét fejezte ki, hogy a vásárlási láz alábbhagy annak láttán, hogy semmiből sincs hiány.



Ígéretet tett rá, hogy a kézfertőtlenítő, amiből az egészségügyi és kormányzati intézmények nem szenvednek hiányt, hétfőtől ismét megjelenik a gyógyszertárakban.



Nabiullina úgy vélekedett, nincs rá szükség, hogy az orosz állampolgároknak amerikai mintára közvetlen támogatást nyújtsanak. Mint mondta, vannak más, általa hatékonyabbnak vélt eszközei is az emberek, a fogyasztói aktivitás és a jövedelmek segítésének.



A központi bank pénteken több utasítást adott a pénzintézeteknek és biztosítóknak, hogy legyenek rugalmasak a bizonyítottan a koronavírus-járvány miatt gondba jutott magánszemélyekkel és kisvállalkozásokkal.



MTI