Jezsuita szentmise-közvetítés vasárnaponként a családoknak

2020. március 20. 20:05

Az MKPK március 22-től a járvány terjedésének megfékezése érdekében a nyilvános liturgiákat templomainkban szünetelteti. Március 22-től, reggel 9 órakor a családoknak, kifejezetten a gyerekeknek szóló szentmisét közvetítenek a jezsuiták barátai a közösségi oldalon és a Fényi Gyula Jezsiuta Gimnázium YouTube-csatornán. Utóbbit könnyű okostelevízióra is kivetíteni, hogy az egész család láthassa. Elek László SJ atyától telefonon kértünk felvilágosítást e rendkívüli helyzetben megvalósuló kezdeményezésükről.

Elek László jezsuita szerzetestől megtudtam, hogy a kifejezetten gyerekeknek, családoknak szóló szentmisét, de a jelenlévő hívek nélkül mondott szentmisét Horváth Ferenc SJ mutatja be már a mostani vasárnapon is. Akik az ő szentmiséjére jártak korábban is megszokhatták, hogy az atya az érdeklődő családoknak előzetesen kiküld pár gondolatot, kérdést, melyekre a gyerekek egy-egy gondolatot írhattak, esetleg egy rajzot készíthettek, azokat a szentmisére elvihették.

Ezeket a gondolatokat, kérdéseket most Horváth atya el fogja küldeni mindenkinek, aki ezt kéri és a válaszokat, rajzokat a gyerekmise@jezsu.hu címre vissza lehet küldeni, melyeknek egy része a szentmisén is elhangzik majd, illetve a legjobb rajzok bemutatásra kerülnek. Elek László atya azt is elmondta, hogy szeretnék, ha nem csupán a szentbeszédben szólítanák meg a gyerekeket, hanem igyekeznek fiatalos lendületet adni az egész szentmise-közvetítésnek.

A családos illetve „gyerekmiséken” bevett szokás kérdezni a gyerekeket az evangéliumról, és az érintett témákról.

Fontosnak tartjuk, hogy minél inkább tapasztalatból szóljanak a válaszok, kifejezetten örülünk a „gyerekszáj” őszinteségének! Ezért kérjük is, hogy a válaszokat ne igazítsátok a hittankönyvekhez, vagy valamilyen ideálhoz. Jézus Krisztus a mi valóságunkat vette fel, és abban élt, ezért ezt tartjuk a legfontosabbnak, hogy őszintén válaszoljunk.

Kép: Zuggó Zsolt

Bókay László/Magyar Kurír

Magyar Kurír