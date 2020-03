Az eddigi legnagyobb mértékben emelkedett a halottak és az új betegek száma

2020. március 20. 20:10

Az utóbbi huszonnégy órában az eddigi legnagyobb mértékben, 627-tel 4032-re emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés (Covid-19) halálos áldozatainak száma Olaszországban a polgári védelmi hatóság péntek esti tájékoztatója szerint, míg a diagnosztizált fertőzöttek száma egy nap alatt szintén hasonló mértékben, 4670-nel emelkedett.

A gyógyultak száma elérte az 5129-et. A halottakat és a gyógyultakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma február 20 óta 47 021-re emelkedett.



A jelenlegi, mintegy 38 ezer beteg kevesebb mint fele van kórházban, közülük az intenzív osztályon kezeltek aránya a korábbi tíz százalékról hétre csökkent. A legtöbb beteget regisztráló Lombardiában az utóbbi egy napban szintén a legmagasabb, 2380 volt az új fertőzöttek száma, a halottaké az utóbbi huszonnégy órában 381-gyel nőtt. A tartományban az eddig diagnosztizált betegek összlétszáma több mint 22 ezer, a halottaké 2549-re nőtt.



Angelo Borrelli a polgári védelmi hatóság vezetője hangsúlyozta, a halottak jelentős többsége "nem az új koronavírus következtében", hanem az emiatt keletkezett egészségügyi komplikációk miatt veszítette életét.

Az elhunytak más betegség miatt is előrehaladott állapotban voltak, életkor átlaguk továbbra is 80 év körüli. Megjegyezte, ha azt számolnák, hányan halnak meg kizárólag a koronavírus-fertőzés miatt, akkor Olaszországban is nagyony alacsony lenne a halálozási ráta.



Elmondta, hogy egy hónappal ezelőtt Olaszországban kevesebb mint 5500 hely volt az intenzív osztályokon, jelenleg megközelítik a 8 ezret.



Az új típusú koronavírus-fertőzés (Covid-19) betegszámának emelkedése éppen egy hónappal ezelőtt indult el Olaszországban. Január 28. és február 20. között három fertőzöttet tartottak számon mindegyiket Rómában: egy kínai turista házaspárt, valamint egy olasz férfit, akit Vuhanból szállítottak haza. A kínaiakat pénteken engedték el gyógyultan a kórházból.



Február 20.-tól az északnyugati Lombardiában kezdett el fokozatosan emelkedni a koronavírus-teszten pozitívnak bizonyult személyek száma.



Országos szinten a napról napra történő emelkedés március 11-én érte el a kétezer új beteget, az utóbbi tíz nap alatt pedig már jóval meghaladta a napi négyezret.



Angelo Borrelli hangsúlyozta, nem tudja megmondani, mikor tetőzik a járvány. Kifejtette, a jelenlegi számítások szerint a csúcspont a következő két hétben várható. Ha ez bekövetkezik, utána meg kell várni a járványgörbe esését, majd a fertőzés leállíását. A polgári védelem vezetője hozzátette, hogy az óvintézkedések országos szigorítását, vagyis a mozgás- és találkozási korlátozást, valamint a kereskedelmi és vendéglátó tevékenység leállítását, március 11-én vezették be, és ettől vizsgálják a kívánt hatás elérését.



A központi kormány még nem korlátozta tovább az eddigi óvintézkedéseket, és nem rendelte a nagyobb élelmiszerboltok, szupermarketek hétvégi bezárását. A tartományok viszont önállóan dönthettek, így Venetóban és Emilia Romagnában a hétvégére lezárták az élelmiszerüzleteket és a parkokat is. Van, ahol betiltották a kocogást és a kutyasétáltatást is a lakástól 200 méteres körzetre korlátozták.



Róma főpolgármestere elrendelte, hogy szombattól a főváros utcáin közlekedő gépjárműveket és személyeket egyenként ellenőrzik a továbbra is "túl sok" mozgás miatt.



A nyárias időben a római parkok pénteken tele voltak emberrel annyira, hogy az egy méteres biztonsági távolságot nehéz volt betartani. "Nem engedhetjük meg, hogy Róma Bergamo sorsára jusson, ahol már nincs hely a halottaknak" - jelentette ki Raggi.



Mostantól a postahivatalokban készpénzben kiadott nyugdíjakat nem a megszokott kifizetési napokon, hanem egész hónapra szétterítve, abc-sorrend szerint vehetik fel a nyugdíjasok.

