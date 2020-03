Koronavírus - Lengyelországban járványhelyzetet hirdettek

2020. március 20. 22:09

A koronavírus további terjedésének lassítása céljából járványhelyzetet hirdetnek Lengyelországban, szigorítanak a karanténrendszeren, és húsvétig meghosszabbítják az iskolai oktatás felfüggesztését - jelentette be pénteki sajtóértekezletén Mateusz Morawiecki kormányfő.

A több mint 47 ezer házi karanténba helyezett személyre vonatkozóan az eddigi 5 ezer zlotyról (385 ezer forint) az összeg hatszorosára, 30 ezer zlotyra emelik a vonatkozó szabályok megsértéséért kiszabható pénzbírságot, és új mechanizmusokat vezetnek be a karantén betartásának ellenőrzésére is - tájékoztatott Morawiecki.



Lengyelországban egy héttel ezelőtt vezették be a veszélyhelyzetet a koronavírus miatt. Az újabb fokozat, a járványhelyzet bevezetését Morawiecki a társadalmi fegyelem betartásának szükségességével indokolta, hogy ezzel lassítsák a járvány terjedését, és megóvják mindenekelőtt az idősebb embereket. Elmondta: néhány napon belül akár 10 ezer megbetegedésre is számítanak.



Kérdésre válaszolva közölte: a járványhelyzet nem vonja maga után a május 10-re kiírt elnökválasztás elhalasztását.



A 14 napos házi karantént Lengyelországban nemcsak azoknak rendelik el, akik fertőzött személlyel találkoztak, hanem a múlt hét végén elrendelt határzár után külföldről hazatért több tíz ezer lengyel esetében is.



A kormányfővel együtt a sajtókonferencián felszólaló Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter elmondta: a járványhelyzet lehetővé teszi, hogy a vajdák bizonyos feladatok ellátására irányítsák át az egészségügyi dolgozókat, valamint más személyeket is. Közölte: pénteken több mint 50 újabb személynél mutatták ki a vírust, 411 beteget tartanak számon, és jelenleg naponta 4 ezer vírustesztet végeznek.





MTI