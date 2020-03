Magyar nyelvű távoktatást is indít a román közszolgálati televízió

2020. március 20. 22:23

Magyar nyelvű leckékkel bővül jövő héttől a román közszolgálati televízió (TVR) Iskolatévé programja, amelyeket a TVR 3 országos csatornán, illetve a kolozsvári és a marosvásárhelyi regionális stúdió műsoraiban fognak sugározni.

A televízió pénteki közleménye szerint a magyar kisebbségi érdekképviselet kérésére egészítették ki az oktatási tárcával kötött megállapodást, így a magyar tannyelvű iskolák diákjai számára hétfőtől péntekig anyanyelvükön közvetítenek magyar nyelv és irodalom, matematika, fizika, kémia, történelem, földrajz, biológia, informatika és társadalomtudományi órákat.



A TVR magyar nyelvű leckéi a marosvásárhelyi virtuális stúdióban készülnek, és a TVR honlapján, illetve a Youtube-csatornán is elérhetők lesznek.



Az Iskolatévé anyanyelvi műsorait kezdeményező Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) tájékoztatása szerint a televíziós felkészítőket egyelőre a záróvizsgákra készülő nyolcadikos és tizenkettedikes diákok számára készítik, de tervezik a műsorok bővítését más korosztályok számára is, amennyiben elhúzódik a koronavírus-járvány miatt elrendelt rendkívüli állapot.



Romániában március 11-én zártak be a közoktatási intézmények, a TVR pedig március 16-án indította az Iskolatévé oktatási projektet az otthon tanuló diákok számára.

MTI