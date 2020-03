Bakondi: a járvány új veszélyt jelent a migránsok között

2020. március 20. 22:26

A koronavírus-járvánnyal egy új veszély jelent meg az illegális migránsok között - hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

Bakondi György hozzátette: a balkáni útvonalon valamennyi állam - katonai erők igénybevételével is - lezárta határait, hogy védjék az országuk állampolgárait, elsősorban a koronavírus ellen.



Azt mondta: a görög-török határon fogyatkozó számban vannak a migránsok, de a görög szigeteken továbbra is rendkívüli a zsúfoltság, és ott a koronavírus is megjelent.

A belbiztonsági főtanácsadó közölte: mostanáig több mint 8800-an próbáltak meg illegálisan bejutni Magyarország területére a szerb vagy a román határszakaszon.

Hozzátette: újabb jelentős katonai erők kapcsolódnak be a határok őrizetébe.



MTI