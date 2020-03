A Szlovén Olimpiai Bizottság halasztásra kéri a NOB-ot

2020. március 20. 23:13

A Szlovén Olimpiai Bizottság elnöke szerint a koronavírus-járvány miatt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB) el kellene halasztania a nyári tokiói ötkarikás játékokat.

"A nyári játékok nem tarthatók meg júliusban az olimpia szellemiségével összhangban" - fogalmazott Bogdan Gabrovec. Kiemelte: más szempontok mellett például azért tartja indokoltnak a későbbi rendezést, mert a sportolók számára nem egyenlőek a felkészülési lehetőségek a világjárvány hatására.



"Nem lenne semmi baj azzal, ha a játékokra a jövő évben kerülne sor, akkor nyugodtabb körülmények között lehetne megrendezni. Ha ez nem történik meg, akkor az olimpia veszít a fontosságából, hiszen most a túlélésért vívott harc dominál" - fűzte hozzá.



Szlovéniában a Covid-19 járvány eddig egy halálos áldozatot követelt és 341 embert fertőződött meg. Az ország kormányának pénteki, a köztereken tartózkodást szigorúan szabályozó rendelete értelmében a sportolók közösségi edzése lehetetlenné vált.



Thomas Bach, a NOB első embere pénteken leszögezte: még négy és fél hónap választ el a játékoktól, így tartózkodni kell a vehemens spekulációktól a nyári olimpia rendezésével kapcsolatban, amelynek megnyitóünnepsége július 24-én lenne a japán fővárosban.



A norvég sportot felügyelő, olimpiai és paralimpiai bizottságként is működő NIF ugyancsak arra szólította fel a NOB-ot pénteken, hogy vegye fontolóra az olimpia átütemezését.



"Tekintettel a Norvégiában, és a világ nagy részén uralkodó homályos helyzetre, nem lenne felelős döntés a sportolókat Tokióba küldeni a világjárvány megszűnése előtt" - mondta Berit Kjöll elnök, aki álláspontját levélben tolmácsolta Thomas Bachnak.



Nic Coward, a Brit Atlétikai Szövetség első embere a legmagasabb pozícióját elfoglaló sportvezetője a szigetországban, aki adott hangot érveinek az olimpia eltolása mellett. Rámutatott: a halasztással lekerülne a stressz a versenyzőkről, hogy a koronavírus-járvány közepette is elvégezzék azt a mennyiségű edzésmunkát, amennyire ennyi idővel az ötkarikás játékok előtt szükség van.



"Meg kell hozni a döntést, hogy az olimpiára és a paralimpiára nem kerülhet sor a jelenlegi ütemezés szerint" - mondta.



Hasonló véleményen van Piotr Malachowski is.



"Ha a játékokat idén novemberre vagy decemberre halasztanák, az sokkal jobb lenne a sportolóknak. Így lenne lehetőségük a felkészülésre" - fogalmazott a világbajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes lengyel diszkoszvető.



Tim Hinchey, az Egyesült Államok Úszó Szövetségének vezetője sürgette az ország olimpiai és paralimpiai bizottságát, hogy szorgalmazza az olimpia elhalasztását jövő nyárra. Hinchey szerint a sportvilág "fejre állt", az ötkarikás játékok idei megrendezése pedig megkérdőjelezné az egyenlő versenyfeltételeket.



MTI