Komoly tüneteket csökkenthet a kávé

A reggelek, az álmos délutánok, egy jó beszélgetés elengedhetetlen kelléke a finom kávé. Számos információ és tanulmány jelent meg az előnyös hatásairól. Most bővült a lista.

A kávé jótékony hatásairól már több írás is megjelent. Például fogyókúrázhatunk vele, de a bélrendszerünknek is jót tesz. Akár a szex is jobb lehet vele. Akárhogy is, a kávé olyannyira népszerű, hogy Olaszországban oltalom alá vették az egyik klasszikus változatát. Már az sem mindegy milyen hőmérsékleten isszuk, az ideális ízhatás érdekében.

Fotó: shutterstock/Deman

Most pedig egy újabb indokunk lett arra, hogy legurítsunk néhány csésze kávét minden nap. Ugyanis a The Institute for Scientific Information on Coffee tudósai arra derítettek fényt, hogy a kávé csökkentheti a neurodegeneratív rendellenességek kialakulásának kockázatát, mint például az Alzheimer-kór vagy a Parkinson-kór. Persze mindez csak a koffeines kávéra vonatkozik.

A tudósok számos olyan tanulmányt elemeztek az eredmény érdekében, amelyben az étrend összetevőit és azok egészségre gyakorolt hatását vizsgálták.

Arra is fényt derítettek, hogy annál kisebb a betegségek kialakulásának kockázata, minél több kávét ittak a megfigyeltek. Sőt, enyhítheti a velük együtt járó tüneteket.

Azt még egyelőre nem tudják a kutatók, hogy mi okozza a jelenséget, ehhez további vizsgálatok szükségesek – tudatta a Woman and home.

Ugyanakkor mindez azért jó hír, mert ezek a betegségek jelentősen rontják az életminőséget. Ráadásul nincs rájuk gyógymód. Ha pedig a kávéval csökkenthető a kialakulásának kockázata és a tünetek enyhíthetők vele, akkor érdemes kihasználni ezen tulajdonságát.