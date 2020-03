Kozma Imre atya is arra kéri az időseket: Maradjanak otthon!

2020. március 21. 21:45

Mindent próbálnak megtenni a hatóságok, a civil szervezetek és az önkéntesek is, hogy minél lassabb ütemben emelkedjen a fertőzöttek száma. Ezt szinte csak egyetlen módszerrel lehet elérni, méghozzá úgy, hogy ha a lakosság kétharmada otthon marad. Nem lehet elégszer hangsúlyozni az idősek védelmének fontosságát, rájuk a legveszélyesebb a vírus. A figyelemfelhívó kampányhoz Kozma Imre atya is csatlakozott. Interneten keresztül üzent kortársainak. Azt mondta: mindenki tartozik annyival a hazájának, hogy most otthon marad – hangzott el az M1 Híradójában.

Szombat délelőtt is tele voltak Budapest utcái idős emberekkel. Volt, aki bevallotta: nem veszi komolyan a figyelmeztetést és nem is tart a megbetegedéstől.

Azért egyre többen vannak, akik óvatosak, például maszkkal vagy sállal takarja el az arcát. Ők azt mondják: nem tudnak otthon maradni, muszáj elintézni néhány dolgot.

A piacon viszont már érezhetően megcsappant a tömeg. Az árusok és a vevők száma is nagyjából a felére esett vissza.

Az élelmiszerüzletekben is kevesebben voltak, nagyjából harmadával, mint az ilyenkor szokásos. Úgy tűnik, kezd beérni az időseket védő kezdeményezés, hogy aki csak teheti, maradjon otthon. Napok óta kampányfilmek, politikusok ésismert emberek hívják fel arra a figyelmet, hogy az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt a betegség.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője, Kozma Imre atya is az interneten keresztül üzent. Arról beszélt, hogy már számtalan történelmi eseménynek, háborúnak, forradalomnak és természeti katasztrófának volt részese, most azonban egy új kihívással kell szembenéznie a világnak. Ő is felhívja a figyelmet, hogy az idősebb generáció a legkiszolgáltatottabb, ezért ő is visszavonult.

Tiszafüreden hangosbemondókkal járják a várost a polgárőrök, azt kérik mindenkitől, hogy tartsák be a járványügyi szabályokat. A tájékoztatás mellett segítenek is, akár a bevásárlásban, akár az ebédkihordásban. Egy zöld számot is elindítottak, amin segítséget kérhetnek az érintettek.

hirado.hu - M1 Híradó