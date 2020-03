Az otthoni munkavégzés kihívás elé állítja a szülőket

2020. március 21. 23:37

Nemcsak egészségügyi és gazdasági krízist okozott a koronavírus. A karantén, a home office, a folyamatos bizonytalanság lelkileg is megviseli az embereket.

Szakértők szerint a jelenlegi helyzetet nem túlzás krízisnek nevezni, méghozzá azért, mert nagyfokú bizonytalanságban élünk, emellett számos kihívással kell szembenézzünk. Munkánk mellett felügyelnünk kell gyerekünk tanulását, a házimunkát is el kell végezzünk, illetve idős rokonaikkal meg kell értessük, hogy saját érdeküket szem előtt tartva függesztjük fel rövid időre a személyes találkozásokat.

A kialakult helyzetre kínálnak megoldást a Segítőháló szakemberei, akik ingyenesen és biztonságos formában nyújtanak segítséget.

Csiszka Noémi mentálhigiénés szakember, a Segítőháló munkatársa az M1 Ma este című műsorában elmondta, a jelenlegi helyzetet nem túlzás krízisnek nevezni, méghozzá azért, mert nagyfokú bizonytalanságban élünk, ilyen helyzettel még nem álltunk szemben életünk során. „Nem túlzás azt állítani, hogy a legtöbb ember életében ennyi nehézség egyszerre rövid idő alatt nem következett be” – tette hozzá. Ennek következtében az embereknek gyorsan kellett átszervezniük az életüket, napi rutinjaikat. „Ennek egyik szeletét képezi a home office” – mondta Csiszka Noémi. Hozzátette, az embereknek számos lelki nehézséggel is szembe kell nézniük, el kell fogadniuk, hogy kontrollvesztett helyzetbe kerültek.

A home office sok lelki teherrel jár

Csiszka szerint a home office önmagában jó lehetőség, de jelen helyzetben sok lelki teherrel jár. A munka mellett a szülőknek a gyerekeikre is vigyázniuk kell, hiszen ők is otthon tanulnak a digitális tanrendnek köszönhetőn. A szülők saját munkájuk végzése közben a gyerekeik tanulását is felügyelniük kell, alkalmonadtán segíteni is nekik, hiszen a 9-11 éves gyerekek még nem szoktak hozzá az önálló tanuláshoz.

Hozzátette, „ez még mind semmi, hiszenezeket a feladatokat tetézi még a házimunka is”.

Mivel a legtöbb háztartásban otthon van az egész család, így a szülőknek az étkezéseket is meg kell oldaniuk, a munka és a gyermekkel tanulás mellett még ebédet, vacsorát is kell főzniük.

Csiszka azt is elmondta, ezt az új helyzetet sokkal nehezebben élik meg azok az emberek, akiknek nincs lelki tartalékuk, és már most kimerülőben van a lelki immunrendszerük is.

Először a fiatal generációnak kell szembenéznie félelmeivel

Saját magunktól kell a járvány idején megvédeni a nagyszülőket, nehogy megfertőzzük őket. Idős rokonainak ugyanakkor érthető módon nem feltétlenül akarnak önkéntes karanténba vonulni, látni akarják a gyerekeiket és unokáikat, és azt is nehezen állják meg, hogy ne menjenek el a boltba.

Dulácska Csilla mentálhigiénés szakember elmondta, ahhoz, hogy meg tudjuk értetni a nagyszülőkkel, hogy miért is kell otthon maradjanak először mi is meg kell értsük, fel kell fogjuk a most kialakult helyzetet. Először nekünk, fiataloknak is szembe kell nézzünk félelmeinkkel, el kell fogadjuk saját fájdalmunkat, hogy a távolságtartással mi is elveszítjük a személyes kontaktust az idős szüleikkel, családtagjainkkal.

Hozzátette, egy ilyen beszélgetés előtt fontos, hogy felkészüljünk arra is, hogy megértők legyünk, és meg tudjuk hallgatni az idősek estleges ellenkezéseit is.

„Fontos megértetni velük, hogy mi fiatalok azért nem akarunk személyes kontaktusba kerülni velük, hogy megvédjük őket, és nem azért mert már egyáltalán nem törődünk velük” – mondta Dulácska Csilla.

Hozzátette, ebben a periódusban fontos, hogy sokkal gyakrabban hívjuk fel telefonon idős családtagjainkat, mint általában, hogy ezáltal is helyettesítsük a személyes kontaktust, illetve éreztessük velük, hogy tényleg fontosak számunkra.

Ha okoseszközt is tudnak kezelni, sokkal könnyebben át tudják vészelni ezt az időszakot, hiszen rengeteg kreatív megoldással tudunk előállni, hogy helyettesítsük a személyes kontaktusokat, például a nagyszülők olvashatnak mesét unokáiknak lefekvés előtt.

hirado.hu M1 Ma Este