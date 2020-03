Koronavírus - Több mint 339 ezer fertőzött van már a világon

2020. március 23. 09:31

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 339 041-re nőtt hétfő reggelre szerte a világon a Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint. A halálesetek száma 14 705, 98 799 ember pedig meggyógyult.

A baltimore-i egyetem összesítése szerint a vírusfertőzést 167 országban és területen mutatták ki.

A diagnosztizált esetek száma azonban nem tükrözi pontosan a valóságot, az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek egymástól.

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül), ahol a járvány tavaly év végén elkezdődött, 81 439 esetet tartottak nyilván, 3274-en haltak meg és 72 814-en gyógyultak meg.

Kína után a leginkább érintett ország Olaszország 5476 halottal és 59 138 megfertőződéssel. Ezentúl kizárólag a létfontosságú termékek előállítását és szolgáltatások nyújtását fogják biztosítani, minden másfajta termelési tevékenység egyelőre április 3-áig leáll, nyitva maradnak az élelmiszerüzletek és a gyógyszertárak, de az összes hivatalt bezárják - jelentette be Giuseppe Conte olasz kormányfő szombat éjszaka.

Oroszország katonaorvosokat és egészségügyi felszelést küldött Il-76-os szállítógépekkel a Rómához közeli Pratica di Mare-i olasz katonai reptérre.

Spanyolországban hétfőre virradóra 28 768-ra emelkedett a fertőzöttek száma, a járványban eddig 1772-en vesztették életüket. A szükségállapotot április 11-éig meghosszabbították .

Nagy-Britanniában hétfőn 282-re emelkedett a halálos áldozatok száma, a regisztrált fertőzötteké pedig 5741-re. A brit védelmi minisztérium húszezer tartalékost mozgósított annak érdekében, hogy segítsenek eljuttatni az idős, beteg emberekhez az élelmiszert és egyéb alapvető napi szükségleti cikkeket.

Tovább nőtt a regisztrált fertőzöttek száma Iránban is: hétfőn elérte a 21 638-at, a halottak száma pedig 1685. Vasárnap az ország legfelső politikai és vallási vezetője, Ali Hamenei ajatollah elutasított mindenfajta amerikai segítséget, hozzátéve: az amerikaiak által felajánlott gyógyszer csupán tovább terjeszti a vírust.

Az Egyesült Államokban a regisztrált fertőzöttek száma 35 211, a halálos áldozatoké 471. Donald Trump elnök helyi idő szerint vasárnap arról számolt be a Fehér Házban, hogy Gavin Newsom kormányzó kérésére New York és Washington után nemsokára Kaliforniát is katasztrófa sújtotta területté nyilvánítja. Ez az jelenti, hogy ezek az államok szövetségi anyagi segítséget is kapnak a vírus terjedése elleni küzdelemre és a betegek kezelésére.

A Johns Hopkins Egyetem vasárnapi összesítésében még 318 662 fertőzött és 13 662 haláleset szerepelt, a gyógyultak száma pedig 94 704 volt.

MTI