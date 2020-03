Továbbra is terjed a koronavírus Európában

2020. március 23. 11:48

Németországban és a Benelux-államokban, valamint Oroszországban, Ukrajnában és a Nyugat-Balkánon is nőtt a fertőzöttek száma.

Fertőtlenítést végeznek egy busz utasterében az új koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében Moszkvában 2020. március 20-án (Fotó: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij)

Oroszországban, Ukrajnában és a Nyugat-Balkánon is nőtt a fertőzöttek száma

Oroszországban hétfőre egy nap alatt 71 fővel, 438-ra nőtt a SARS-CoV-2 koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. A gyógyultak száma 17.

Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök arra utasította a mezőgazdasági, az egészségügyi, valamint az ipari és kereskedelmi minisztériumot, továbbá a vámhatóságot, hogy szerdáig dolgozzanak ki javaslatokat az élelmiszerek, az alapvető árucikkek és a gyógyszerek exportjának korlátozására.

Az orosz kormány közölte, hogy 7,5 milliárd rubelt fordít 5700 lélegeztető gép és 5 milliárd rubelt kontaktus nélküli hőmérők pótlólagos beszerzésére. A gyógyszer- és orvosiműszer-gyárak 23 milliárd rubel támogatást kapnak. (A rubel jelenleg 4,09 forintot ér)

Az orosz védelmi minisztérium bejelentette, hogy mintegy 100 katonaorvost, valamint a járvány megfékezésére való felszerelést küldött a koronavírus terjedése által leginkább sújtott országba, Olaszországba.

Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere arra kötelezte a 65 év felettieket és krónikus betegeket, hogy tartózkodjanak otthon, és kerüljék a személyes érintkezést. Ennek fejében az érintettek havi 4 ezer rubel kárpótlásban részesülnek.

A Vedomosztyi című napilap értesülése szerint az orosz vezetés mérlegelni kezdte, hogy az alkotmánymódosítás ügyében április 22-re kitűzött népszavazást júniusra halassza el.

Hárman haltak meg Ukrajnában

Ukrajnában 73-ra nőtt az eddig megerősített koronavírusos fertőzöttek száma, közülük mostanáig hárman haltak bele a betegségbe, és egy beteg gyógyult meg. Múlt pénteken még csak 41 volt az országban regisztrált fertőzött száma. Jelenleg a legtöbb fertőzött a fővárosban, Kijevben (29 fő) és a délnyugat-ukrajnai Csernyivci megyében (25 fő) van.

Vasárnaptól Kijev átmenetileg felfüggesztette a személy- és járműforgalom átengedését a Donyec-medencei frontvonal mentén lévő ellenőrzési pontokon az ukrán és a szakadár ellenőrzésű területek között a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében.

Hétfő hajnalban Isztambulból elindult egy charterjárat Kijevbe több mint 200 ukrán utassal a fedélzetén, akik a fertőzés terjedése miatt akartak visszatérni Ukrajnába. Vasárnap Görögországból indult el egy járat Ukrajnába 137 utassal a fedélzetén. A hazatérőkkel aláíratnak egy nyilatkozatot, amelyben vállalják, hogy önként két hétre házi karanténba vonulnak, akkor is, ha nincsenek tüneteik. Egy új rendelet értelmében a rendőrség ellenőrizheti ezután őket, hogy betartják-e a karantént, ellenkező esetben szabálysértési eljárás indítható ellenük.

Illja Jemec ukrán egészségügyi miniszter egy vasárnap esti tévéinterjúban kifejtette, hogy szerinte rendkívüli állapotot kell bevezetni az országban. Az Ukrajinszka Pravda hírportál az elnöki hivatalból származó forrásra hivatkozva azt írta, hogy a rendkívüli állapot bevezetéséről a döntés várhatóan kedden, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) ülésén születhet.

A Balkánon is terjed

Montenegróban egy 65 éves férfi halt meg az új típusú koronavírus-fertőzés következtében. Az Adria-parti államban hétfőre 16-ról 22-re nőtt a betegek száma.

A boszniai kormány rendkívüli ülésén döntött a határzárról, mert a járvány megjelenése óta több mint 238 ezren léptek be az országba, a további fertőzések elkerülése vagy lassítása érdekében pedig a kormány szerint meg kell állítani a külföldről érkezők áramlatát.

Észak-Macedóniában a hadsereg vette át a határvédelmet, segít a 21 és 6 óra között érvényes kijárási tilalom betartásának ellenőrzésében, valamint védi a legfontosabb épületeket, a kormányt, a parlamentet, a börtönöket és a kórházakat – jelentette be a védelmi miniszter.

Skopje üres belvárosa Észak-Macedóniában 2020. március 21-én (Fotó: EPA/Georgi Licovski)

A szabályok be nem tartása miatt újabb szigorításokat vezetnek be Horvátországban az új típusú koronavírus-járvány megfékezésére – jelentette be Davor Bozinovic belügyminiszter, a nemzeti válságstáb vezetője.

Bár már szombattól betiltották a nyilvános terek, parkok, játszóterek és szabadtéri edzőpályák használatát, a rendőrségnek aznap hangosbemondókon keresztül kellett felszólítani az embereket, hogy térjenek haza otthonaikba. Horvátország ezért vasárnaptól betiltotta a tömegközlekedést az egész ország területén. Zágrábban csak nagyon ritkán közlekednek a villamosok, és csak azok használhatják, akik a munkáltatójuktól igazolást kapnak arról, hogy be kell járniuk dolgozni. Ezt az igazolást naponta meg kell újítaniuk.

A rossz szervezés és higiéniai előírások be nem tartása miatt már vasárnaptól bezárták a piacokat és a piacok területén működő üzleteket is.

A vasárnap reggel történt zágrábi földrengés után a lakosság egy része elhagyta a várost. Sokan rokonaikhoz, mások tengerparti nyaralóikba menekültek. Hétfőtől újabb rendeletet hozott a válságstáb, miszerint senki sem hagyhatja el lakhelyét. „Nincs városról városra utazgatás” – hangoztatta Bozinovic, hozzátéve, most az emberek egészsége a legfontosabb.

Hétfőtől az engedélyezett üzletek is rövidebb ideig tarthatnak nyitva: reggel 8 órától délután 17 óráig.

Horvátországban egy nap alatt 52-vel 306-ra emelkedett a fertőzöttek száma.

Szlovénia a hétvégén nem vezetett be újabb szigorításokat. Az országban már korábban korlátoztak minden szükségtelen tevékenységet. Vasárnap 14 óráig 414 volt a fertőzöttek száma, 31-gyel több, mint egy nappal korábban, ugyanakkor több mint 13 ezer koronavírus-tesztnek negatív lett az eredménye.

Nincs járműforgalom a németországi Garmisch-Partenkirchenben 2020. március 21-én (Fotó: MTI/EPA/Philipp Gülland)

Németországban és a Benelux-államokban továbbra is terjed a kór

Németországban hétfő délelőtt 24 873 volt az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) bizonyítottan fertőzöttek száma a Johns Hopkins Egyetem kimutatása szerint. Ez 2509 esettel – 11,2 százalékkal – több az egy nappal korábbi 22 364-nál.

Szintén 15 százalék alatti növekedés ment végbe péntekről szombatra és szombatról vasárnapra, míg korábban napokig egyre gyorsuló ütemű, 30 százalék körüli mértékű emelkedést regisztráltak.

Egyelőre nem tudni, hogy a növekedési ütem lassulása minek tulajdonítható. Az egyik lehetőség, hogy megmutatkoznak az emberek egymás közötti közvetlen, fizikai kapcsolatainak csökkentésére irányuló korlátozások hatásai. Egy másik lehetséges magyarázat szerint erre majd csak később, március vége felé lehet igazán számítani, és az ütem csökkenése csupán abból adódik, hogy a helyi egészségügyi hatóságok a hét végén kevésbé összpontosítanak az adatok továbbítására, mint nincs elég munkatárs szolgálatban.

A szövetségi kormány és a tartományi kormányok közös járványügyi irányelvei alapján hétfőtől országszerte tovább korlátozzák az emberek közötti fizikai kapcsolatokat, hogy feltartóztassák a főként cseppfertőzéssel terjedő vírust. Az új szabály szerint mindenki legfeljebb egy további emberrel tartózkodhat együtt közterületen, vagy azokkal a személyekkel, akikkel közös háztartásban él. Bajorország kormánya még szigorúbb, a hét végén bevezetett szabálya szerint csak a közös háztartásban élők lehetnek együtt közterületen.

Belgiumban a legutolsó adatok szerint 75-en haltak bele a betegségbe, amely eddig 3401 embert fertőzött meg, és egyelőre gyorsul a járvány terjedése. A fertőzöttek száma az elmúlt 10 napban meredeken emelkedett, és több mint a tízszeresére nőtt.

Hollandiában a pénteki adatokhoz képest jelentősen, közel kétezerrel emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma. Hétfői adatok szerint 4204 beteget tartanak nyilván. A járvánnyal összefüggésben a hétvégén több mint százan meghaltak, ezzel 179-re emelkedett a megbetegedésben elhunytak száma. Ez idáig mindössze ketten gyógyultak fel.

Hétfői adatok szerint Luxemburgban a hétvégén mintegy háromszázan betegedtek meg, 798 fertőzöttet ápolnak. Megkettőződött, nyolcra emelkedett a halálos áldozatok száma, és hatan felgyógyultak a Kínából kiindult vírus okozta betegségből.

hirado.hu - MTI