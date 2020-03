Koronavírus - Szájer József: hagyják abba a felelőtlen bekiabálást kívülről!

2020. március 23. 13:45

Most hagyják abba a felelőtlen, kívülről való bekiabálást! - írta Szájer József európai parlamenti képviselő a mandiner.hu oldalon hétfőn megjelent bejegyzésében, reagálva Radka Maxová cseh EP-képviselő tiltakozására a magyar veszélyhelyzetet meghosszabbító törvényjavaslattal kapcsolatban.

A mandiner.hu oldal hétfőn értesült arról, hogy a liberális képviselőnő levelet intézett az Európai Bizottság elnökéhez, Ursula von der Leyenhez, amelyben fellépését sürgeti a törvényjavaslat ügyében.

Szájer József nonszensznek nevezte a levélben megfogalmazott gondolatot, amely szerint a törvény benyújtása fenyegeti a jogállamot, a törvényes rendet. "Ma az az egyes számú, mindent háttérbe szorító veszély az, amely a járvány részéről az emberi életeket fenyegeti" - hangsúlyozta az EP-képviselő. Megjegyezte: jobb lenne, ha a képviselőnő elsősorban és leginkább Csehország védelmére koncentrálná energiáit. A jogállam a törvények uralmát jelenti, "De a "cseh" képviselőnőnek - a most megírt levele szerint - Magyarország esetében a törvények uralma is kevés. Szükség van az ország felett uniós gyámkodásra is, erre szólítja fel a vezető uniós tisztségviselőket" - fűzte hozzá a fideszes politikus.

Veszélyhelyzetben az ország vezetői olyan intézkedéseket is meghozhatnak, amelyet "normál üzemmódban" nem, de a védekezés hatékonysága érdekében szükség lehet rájuk. Ilyenkor korlátozhatók egyes jogok, felfüggeszthető bizonyos intézmények tevékenysége. Mindenki egyetért abban, hogy a közrend fenntartásához szükség lehet az egész közösséget védő szabályok kikényszerítésére - emelte ki Szájer József.

Bejegyzésében arra kérte a képviselőnőt, hogy "a sajtószabadság álcája alatt ne szegődjön bűnözők, rémhírterjesztők közösségi szolidaritásunkat a legnehezebb időkben bomlasztani igyekvő csapatainak a zsoldjába se". Az ilyeneket mindenki megveti és minden ország büntetőjoga védekezik ellenük - fogalmazott a képviselő.

Számos európai ország alkalmaz rendkívüli felhatalmazást - mindegyik saját alkotmányos hagyománya szerint - írta az EP-képviselő, példaként hozva Franciaországot, ahol "olyan hosszú évek óta volt-van rendkívüli állapot, hogy már a bevezetésének időpontjára is alig emlékszünk". Kijelentette: "Hogy mi, magyarok mit teszünk, amikor senki másra nem számíthatunk, azt bízzák a magyarokra".

"Néhány felelőtlen magyarországi ellenzéki párt, néhány sajtóorgánum számára vészhelyzetben nem a közösség védelmi erejének az erősítése a legfontosabb, hanem a békeidőben tőlük megszokott leplezetlen hatalomszerzési játszma folytatása. Ehhez csatlakozott most hazai hívásra a szokásos nemzetközi brigád Radka Maxová vezetésével.

Meg a Politico című lap, meg a békeidőben már jól megismert kórus.

A képviselőnő "elképesztő levelénél" nem kell ékesebb bizonyíték arra, hogy "egy ilyen helyzetben a felelőtlen, doktrinér, anarchista liberalizmus milyen veszélyforrás lehet a társadalomra" - fogalmazott a fideszes EP-képviselő.

A magyar vezetők munkájának hatékonyságát a járvány elleni küzdelemben a magyar emberek fogják - saját alkotmányos rendszerük szerint - megítélni, amint visszatér a normális rend - hangsúlyozta. Feltette a kérdést: "Vállalják vajon Önök, hogy az Önök akadékoskodása, életszerűtlen okvetetlenkedése miatt akárcsak egyetlen emberélettel többet veszítsünk mi itt Magyarországon, mint ami kikerülhetetlen?"

Magyarország polgárainak többsége elégedett azokkal az intézkedésekkel, amelyeket a veszélyhelyzetben a kormány a rendkívüli jogrend első két hetében meghozott. A felmérések szerint sokan még ennél is szigorúbb döntéseket követelnek - emelte ki Szájer József.

MTI