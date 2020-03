Gulyás: a meghozott intézkedések megtartása függ a Ház döntésétől

2020. március 23. 15:36

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idején hozott intézkedések hatályban tartása függ az Országgyűlés azon döntésétől, hozzájárul-e a kormány által beterjesztett javaslatokhoz - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn.

A miniszter azután tartott sajtótájékoztatót, hogy az ellenzék kérésére hétpárti egyeztetést tartottak a döntésre váró javaslatokról és arról, hogy azt négyötödös parlamenti támogatással házszabálytól eltérve tárgyalják-e.

A kormány minden felelősséget vállal a védekezésért és a védekezés alatt hozott intézkedésekért - szögezte le.

Hangsúlyozta: a kérdés, hogy a hiteltörlesztések felfüggesztése vagy a válság sújtotta ágazatoknak biztosított járulékkedvezmények fennmaradnak-e az elfogadásuk után 15 napon túl is. Megjegyezte: ezek az ellenzék támogatását is élvezték, fenntartásukhoz kell hozzájárulni.

Kijelentette: álszent az a vita, ami a veszélyhelyzet időtartamának meghatározásáról szól, hiszen ennek kijelölése az alaptörvény értelmében a kormány feladata. A kabinet azonban megtette a lehető legnagyobb gesztust az ellenzéknek, és a jogot a veszélyhelyzet végének meghatározására átadja az Országgyűlésnek. Jelenleg azonban nem tudható, hogy ez mikor lehetséges, ahogy az sem, hogy például 90 nap múlva határozatképes lesz-e a Ház - hangsúlyozta.

Digitálisan szavazni a magyar parlamentben a törvény értelmében nem lehet - jegyezte meg, hozzátéve: akik ma ilyeneket vetnek fel, ugyanazok, akik tizenöt hónapja "majdnem szétverték a parlament alsóházi üléstermét", amikor az volt a kérdés, hogy kártyával vagy kártya nélkül lehet-e szavazni.

Az ellenzék számtalan javaslatát megfontolták és többet be is fogadtak a javaslatba, például a szükségesség és az arányosság kritériumát - tette hozzá. Közölte azt is, hogy az Országgyűlés és az Alkotmánybíróság ülései az alaptörvény értelmében rendkívüli jogrend idején sem korlátozhatóak.

Megjegyezte azt is: a kormánytöbbségnek megvan a szükséges számú többsége ahhoz, hogy a kérdéses törvényjavaslatot a jövő héten elfogadják. Ahhoz azonban az ellenzék kell, hogy ez már a héten megtörténjen.

"Nehéz időkben az együttműködésnek van itt az ideje", a felesleges politikai vitákat le kell zárni - fogalmazott, és akadémikusnak ítélte a vitát arról, hogy egy olyan Országgyűlésben, ahol a kormánypártoknak többsége van, mi a jobb: ha az Országgyűlés időről időre meghosszabbítja a rendkívüli jogrendet, vagy ha az Országgyűlés határozhatja meg annak végét.

Kérdésre hazugságoknak nevezte a javaslatokat ért vádakat, és kijelentette: az ellenzéknek abban is van felelőssége, hogy a jelenlegi helyzetben kelt-e olyan hisztériát, amelyre nincs oka. A médiumok működése szabad, a javaslat semmit nem tartalmaz erre vonatkozóan.

MTI