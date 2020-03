Székelyföld: Számtalan felajánlás érkezett a leégett istálló tulajdonosainak

2020. március 24. 09:49

Igyekeznek talpra állni a máréfalvi gazdák, akiknek minden jószágát elpusztította egy villám, amely a község határában lévő istállójukba csapott bele. Azóta számtalan felajánlást és anyagi támogatást is kaptak a közösségtől.

A tűzeset után egy héttel. Teljesen leégett az istálló - Kép: Erdély Bálint Előd

Mintegy 50 ezer lejnyi támogatás gyűlt össze a helyiektől a máréfalvi Péter családnak a községvezetés közbenjárásával, ami nagyjából 13 százalékát teszi ki a villámcsapás okozta kárnak – fejtette ki a Székelyhonnak Kovács Imre polgármester, hozzátéve, hogy a helyi hagyomány szerint az önkormányzati képviselőkkel karöltve minden falubelihez ellátogattak adományokat kérve.

Kiemelte, különösen jólesik neki, hogy máshonnan is érkezett segítség, ugyanis a gyergyóalfalusi gazdaszervezet tagjai szintén gyűjtést szerveztek, és 3600 lejjel támogatták a máréfalvi családot. Arra buzdított mindenkit, hogy továbbra is segítsenek, hiszen a Péter családnak tíz évnyi munkája lett hamuvá néhány óra alatt, ami 80 ezer eurós kárt jelent.

A tűzeset után felkerestük Péter Dénest, aki vejével, Péter Ervinnel nevelt állatokat a tűzeset bekövetkeztéig. Jól látszott, hogy még most is felkavarja őket, ha felidézik a múlt héten történteket. Elmondták, nagyon hálásak, hiszen a pénzügyi támogatás mellett fa- és egyéb építkezési anyagokat, illetve állatokat is felajánlottak nekik. Hangsúlyozták, ők az állattartáshoz értenek, így a továbbiakban is ezzel dolgoznának. Éppen ezért az újrakezdés mellett döntöttek.

Kép: Erdély Bálint Előd

Péter Ervin rámutatott, már el is kezdte tervezni az új istállót, és reméli, hogy építkezhetnek, amint megszűnnek az esőzések és könnyebben megközelíthető lesz a helyszín. Persze nincs annyi pénzük, hogy visszaállítsák az eredeti épületet, de remélik, hogy kisebb lépésekben haladva az is megtörténhet, és majd újra állatokat nevelhetnek ott. Ha az istállót újra tudjuk építeni, akkor már haladtunk egyet. Persze állatokat is kell vásárolni, de remélem, lassan az is meglesz. Amikor kezdtük, akkor is csak négy-öt tehenünk volt, s apránként fejlesztettük a gazdaságot – fogalmazott Péter Ervin.

A gazdák egyébként minden segítségnek örvendenek a továbbiakban is, hiszen nehéz munka vár rájuk, és megélhetésük a tét. Aki támogatni szeretné őket, ezt a polgármesteri hivatalnál, illetve a RO63RNCB0156087900140001-es bankszámlaszámra utalva is megteheti. Sok állat elpusztult Múlt héten csapott bele a villám a Péter család istállójába, amely rögtön lángra kapott. Az építmény egy nehezen megközelíthető helyen volt, így az önkéntes tűzoltók sem tudtak kellő hatékonysággal beavatkozni. A tűzben huszonkilenc fajtiszta szarvasmarha, hat ló és ugyanennyi juh pusztult el.

Fülöp-Székely Botond

