A kormány felfüggesztette a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat

2020. március 24. 10:23

A kormány felfüggesztette a végrehajtásokat és kilakoltatásokat a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet idejére. Az eljárások a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon folytatódnak.

A Magyar Közlönyben hétfőn kihirdetett kormányrendelet szerint a veszélyhelyzet ideje alatt nem kerülhet sor végrehajtói kézbesítésre, az iratokat postán, illetve elektronikus eszközzel, az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok alapján kézbesítik.



A személyes ügyfélfogadást a végrehajtó a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig felfüggeszti, de addig is rendelkezésre áll elektronikus eszköz útján, illetve írásban a végrehajtói iroda bejáratánál elhelyezett zárt gyűjtőszekrénnyel. Egyedi végrehajtási ügyben felvilágosítás adható azonosításra, valamint a hang- és videókapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszközzel.



A veszélyhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható.



Ingatlan kiürítése iránt intézkedni is csak a veszélyhelyzet megszűnése után lehet majd ismét. Ha a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. nap november 15. és április 30. közé esik, akkor csak az április 30. utáni 15. napon lehet ezt elkezdeni.



A végrehajtó az adós lakóingatlanának árverezése, valamint a lefoglalt gépjármű forgalomból kivonása iránt is csak a veszélyhelyzet megszűnése után 15 nappal intézkedhet.



A veszélyhelyzet ideje alatt gyermek átadására és elhelyezésére vonatkozó bírósági határozat, jóváhagyott egyezség esetén sem hajtható végre intézkedés olyan helyen, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll.



A végrehajtási eljárás során nem sújtható rendbírsággal az, aki a járványügyi intézkedések miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének.



A kormány rendelete értelmében hétfőtől szünetelnek az adóhatóság előtt folyamatban lévő végrehajtások, ugyancsak a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig.

MTI