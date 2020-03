Koronavírus - Romániában egész napra kiterjesztik a kijárási tilalmat

2020. március 24. 14:12

Romániában szerdától a nappali órákra is kiterjesztik a koronavírus-járvány miatt korábban csak az éjszaka idejére elrendelt kijárási tilalmat - jelentette be kedden Klaus Iohannis államfő.

Az országban ezentúl csak azok hagyhatják el lakásukat, akiknek feltétlenül munkába, gyógyszertárba vagy élelmiszerboltba kell menniük. Erről a munkáltató által kibocsátott igazolást vagy saját felelősségre kiállított nyilatkozatot kell felmutatni a lakás elhagyására magyarázatot kérő rendfenntartóknak.



Ezentúl a katonaság is besegít a rendőröknek és csendőröknek a rendfenntartásban - tette hozzá az államfő. A karanténrendelkezések, illetve az otthoni elkülönítés betartásának ellenőrzésére elektronikus megfigyelő eszközöket fognak használni.



A legveszélyeztetettebb, 65 év feletti korosztály számára teljes kijárási tilalmat rendelnek el Romániában.



Az újabb intézkedéseket Ludovic Orban miniszterelnökkel, valamint az illetékes tárcavezetőkkel folytatott egyeztetés után jelentette be Iohannis, hozzátéve, hogy kedd estig újabb katonai rendeletet adnak ki a koronavírus terjedésének fékezését célzó szigorításokról.



Közben csaknem kétszázzal emelkedett Romániában a koronavírussal fertőzött új betegek száma. Kedd délig 762 embernél mutatták ki az új típusú koronavírust. Mintegy 5500-an vannak intézményesített karanténban, és csaknem 84 ezren otthoni elkülönítésben. 16 Covid-19-es beteget kezelnek intenzív osztályon, 79 fertőzöttet pedig gyógyultnak nyilvánítottak. Romániában eddig 8, egyéb súlyos betegségekben is szenvedő halálos áldozata volt a kórnak, külföldön további 8 Covid-19-ben szenvedő román állampolgár vesztette életét.



A hatóságok országszerte a fertőzés tömeges terjedésére készülnek. Kedden elkezdték felszabadítani a kórházi helyeket a Covid-19-ben szenvedők számára. Az egészségügyi miniszter rendelete szerint 48 órán belül hazaküldenek minden beteget, akinek nincs halaszthatatlanul szüksége kórházi kezelésre, 14 nappal elnapolnak minden halasztható műtétet, és két hétre felfüggesztik a beütemezett orvosi vizsgálatokat is.

MTI