Koronavírus - Bergamói polgármester: továbbra is kritikus a helyzet

2020. március 24. 15:06

Továbbra is kritikusnak tartja az egészségügyi helyzetet az új koronavírus-fertőzés (Covid-19) jelenlegi olaszországi epicentrumaként ismert Bergamo polgármestere, Giorgio Gori, aki a legújabb fejleményekről közösségi oldalán számolt be a külföldi sajtónak, köztük az MTI-nek kedden.

Giorgio Gori - ilmessaggero.it

Gori szerint annak ellenére is kritikus maradt a helyzet, hogy az utóbbi két napban - egy hónapja először - enyhén mérséklődött a diagnosztizált fertőzöttek és a halottak számának emelkedése.



"Óvatos akarok lenni, nem hiszek a csodában, de reménykedem" - jelentette ki hangsúlyozva, hogy a városban két hete bevezetett szigorú óvintézkedéseknek tulajdonítja a lassú trendváltozásra utaló jeleket. Hangsúlyozta, hogy ha az adatok a következő napokban, hetekben tovább javulnak, Bergamo lakosságának, főleg az időseknek akkor sem szabad utcára menniük, otthon kell maradniuk, amíg a járvány teljesen véget nem ér.



"Senki, így mi sem voltunk felkészülve ilyen egészségügyi vészhelyzetre" - mondta Giorgio Gori. Megjegyezte, hogy Európának viszont előbb kellett volna reagálnia a Kínában történtekre, a fertőzés kezdetére.



Emlékeztetett, hogy Olaszországon belül az északi Lombardia bír az egyik legjobb színvonalú egészségügyi rendszerrel.



"Ennek ellenére jelenleg erőnket meghaladó erőfeszítést teszünk azért, hogy minden beteg számára kórházi ágyat tudjunk biztosítani" - hangoztatta.



Elmondta: Lombardiában két gócpontról terjedt a járvány: a 15 ezres Codognóból és térségéből, amelyeket február 23-án vesztegzár alá helyeztek. A másik kiindulási pont Valle Seriana területén a 13 ezres Alzano Lombardo volt, Bergamo megyében, ahol pont ugyanakkor kezdett el terjedni a járvány.



A tízmilliós Lombardia az egyetlen olasz tartomány, melyben egyszerre két helyszínről indult el a fertőzés, és mindkét gócponton a kórházakból kezdett el terjedni, ahol már januárban rendkívüli tüdőgyulladási hullámot regisztráltak, anélkül hogy megértették volna, hogy az új koronavírusról van szó - jegyezte meg. Kiemelte, hogy a fertőzést felgyorsította a tartomány sűrűn lakottsága, a fejlett ipari vidékre jellemző személyforgalom, a külföldi be- és kiutazások magas száma, valamint a lombardiaiak magas átlagéletkora.



A 120 ezres Bergamóban hétfőn 6471 volt a diagnosztizált fertőzöttek száma. Az utóbbi egy hónapban egész Lombardiában bekövetkezett 3776 haláleset majdnem egyharmadát Bergamóban jegyezték fel. Elmondta, senki sem kísérheti ki elhunyt rokonát a temetőbe, a halottakért közösen imádkoznak, és a koporsókat nem tudják már hol elhelyezni.



Gori elmondta, hogy a Bergamóban élő idősek intenzív társasági élethez szoktak, reggel presszóba jártak, délután az idősek klubjában kártyáztak vagy tomboláztak. Ezenkívül a nagyszülőkkel gyakran együtt élő fiatalok is hozzájárultak ahhoz, hogy a fertőzés terjedt az idősek között.



A 600 bergamói háziorvosból 140 betegedett meg, mert kezdetben nem volt szájmaszkjuk sem. "Fegyver nélkül, védtelenül indultak háborúba" - fogalmazott Giorgio Gori.



"Szellemvárossá váltunk, az utcák teljesen üresek, a lakosok nagyon fegyelmezettek, szigorúan betartják az óvintézkedéseket, tényleg csak az megy ki az otthonából, akinek erre feltétlenül szüksége van, a családok bezárkóztak, az utóbbi két napban leálltak a hivatalok, vállalatok, gyárak. Csakis az lép ki az épületekből, akinek élelmiszert vagy gyógyszert kell vásárolnia" - vázolta a város mostani napjait.

Lombardia - geoturizmuscentrum. hu

Hozzátette, személyesen ellenőrzi a város utcáit, ahol rendezett sorokban várakozó, óvatosan viselkedő embereket látni, akik két méterre vannak egymástól. Nincsenek viták, verekedések, a nagy élelmiszerboltok eladói, pénztárosai megfelelő szájmaszkban dolgoznak. "Bergamo egészében tudatosodott a felelősségérzet, hogy mindenki egyéni magatartásával segít az egészségügyi vészhelyzet megoldásában" - jelentette ki a város polgármestere.

