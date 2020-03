Koronavírus - Elindult a Digitális Összefogás kezdeményezés

2020. március 24. 16:47

Digitális Összefogás elnevezéssel akciót indított az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a kezdeményezés célja, hogy a szektor szereplői által felajánlott digitális megoldások, eszközök és szolgáltatások minden érintetthez eljussanak ebben a rendkívüli helyzetben - jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter keddi online sajtótájékoztatóján.

A koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében tett ésszerű lépések nyilvánvalóvá tették, hogy a digitalizáció nélkül a 21. század nem elképzelhető, minden eddiginél több ember számára váltak alapvető szükségletté a digitális megoldások - fogalmazott.



A Digitális Összefogás keretében a tárca a felajanlas.digitalisjoletprogram.hu címen létrehozott egy gyűjtőoldalt, ahol az ágazat szereplői által felajánlott minden digitális megoldás, alkalmazás és szolgáltatás egy helyen érhető el. A felületen minden érintett időben értesülhet és teljes körű tájékoztatást kap a felajánlott digitális lehetőségekről, igénybevételük feltételeiről.



A kezdeményezés három kiemelt célcsoportnak kíván elsősorban segítséget nyújtani, középpontjában a digitális oktatás, a digitális idősügy és a digitális gazdaságvédelem áll - hangsúlyozta Palkovics László.



A miniszter felidézte, hogy a veszélyhelyzeti intézkedések részeként a felsőoktatásban intézménylátogatási tilalom, a köznevelésben és a szakképzésben pedig tantermen kívüli, digitális munkarend van érvényben.



A köznevelésben az elmúlt években végrehajtott fejlesztések megteremtik az alapot a digitális oktatáshoz, a felsőoktatásban működő digitális oktatási hálózatok, eszközök és módszerek a világ élvonalához tartoznak - emelte ki Palkovics László.



A köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozók az elmúlt napokban, hetekben számos jó gyakorlattal, megosztásra érdemes megoldással álltak elő. A zökkenőmentes átállást módszertani javaslatok, e-learning megoldások, digitális oktatási anyagok segítik, a Digitális Összefogás honlapja ezek gyűjtőhelyéül is szolgál - jelezte.



A járvány által leginkább veszélyeztetett, 65-70 év feletti korosztály esetében különösen fontos, hogy semmiképpen ne mozduljanak ki, elintézendő ügyeiket otthonról meg tudják oldani. A Digitális Összefogás ezért kiemelten kezeli az idősek digitális eszközökkel, hozzáféréssel, készségekkel való ellátásának ügyét - hangsúlyozta a miniszter.



Palkovics László elmondta: a digitális gazdaságvédelem elsődleges eszközei a biztonságos távoli munkavégzést támogató alkalmazások, felhő alapú megoldások, ezen a téren is további felajánlásokra számítanak.



A mesterséges intelligencia is szerepet vállalhat a vírus elleni küzdelemben. A bejövő kérdések megválaszolásában hang és cset asszisztensek tehermentesíthetik az orvosokat, alapvető feladatuk ellátását orvosi képdiagnosztika könnyítheti meg, de mesterséges intelligenciával támogatható a vírusterjedési és gazdasági modellezés is - mutatott rá.



Palkovics László közös fellépésre, a kezdeményezéshez való csatlakozásra kérte az ágazatban dolgozó vállalkozásokat, erre az akció honlapján van lehetőségük.



Kérdésekre válaszolva a miniszter elmondta: Magyarországon az internet elérhetőség és a mobiltelefonos lefedettség is a világ elvonalába tartozik. A forgalom most 20-30 százalékkal magasabb az átlagosnál, de a szakemberek szerint a jelenlegi forgalom kétszeresét is elbírná a hálózat, így korlátozásokra nem kell számítani - jelentette ki. A szakemberek folyamatosan figyelik a hálózat állapotát, és beavatkoznak, ahol szükséges - tette hozzá.



Solymár Károly Balázs, az ITM digitalizációért felelős helyettes államtitkára elmondta: eddig 58 vállalkozás tett 80 felajánlást. Ezeket megköszönve közölte, hogy a platform nyitott, várják az újabb felajánlásokat.



MTI