Koronavírus: Az olasz forgatókönyv veszélyére figyelmeztették Putyint

2020. március 24. 17:45

Az olasz forgatókönyv oroszországi megvalósulásának veszélyére figyelmeztette Vlagyimir Putyint az új-moszkvai Kommunarka község kórházának főorvosa, amikor az orosz elnök kedden felkereste az ottani kórházat, amely jelenleg a legtöbb új koronavírussal (SARS-CoV-2) fertőzött pácienst kezeli az országban.

Putyin - sputniknews.com

Speciális maszkot és védőruhát öltve Putyin a kórtermeket is felkereste, és méltatta az ott tapasztalt szervezettséget.



Gyenyisz Procenko, a 40-es számú kórház főorvosa elmondta az elnöknek, hogy orvosi szempontból két forgatókönyv játszódhat le Oroszországban: a gyorsan lecsendesülő ázsiai vagy az egyre növekvő olasz. Hangsúlyozta: nagyon fontosnak tartja a második változatra való felkészülést a járvány fellángolása esetére.



Az orvos szerint Moszkva készül erre. Közölte, hogy kommunarkai kórház kész a 606 ágyából előbb 190-et, majd raktáron lévő további lélegeztető berendezések beállításával az összeset intenzív kezelésre alkalmassá tenni, és ezzel egy nagy reanimációs központtá alakulni.



Új-Moszkvában emellett egy több mint 500 férőhelyes új járványközpont is épül, amely áprilisban nyílhat meg.



Procenko egyébként az elmúlt napok során adott interjúiban úgy vélekedett, hogy a járvány megfékezése érdekében Moszkvában teljes karantént kellene elrendelni. Az orosz kormányzat több szinten is cáfolta, hogy ilyen tervei lennének.



Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere, a koronavírus terjedése elleni küzdelem elleni kormányzati koordinációs tanács alelnöke egy, az elnök részvételével megtartott tanácskozáson arra szólította fel az orosz városok és a régiók vezetőit, hogy "nehéz forgatókönyvekre" készüljenek fel.



Szobjanyin azt mondta Putyinnak, hogy két moszkvai koronavírusos beteg állapota súlyos és mintegy félezer embert tartanak megfigyelés alatt fertőzés gyanújával. Mint mondta, a gyanú 80-90 százalékban rendszerint beigazolódik. Hangsúlyozta, hogy a betegek valós száma "jelentősen magasabb" a hivatalos számnál, ezért növelni fogják a tesztelések számát.



A polgármester közölte, hogy az illetékes intézmények növelni fogják a laboratóriumi vizsgálatok és a vírusfertőzés kezelésére alkalmas kórházi ágyak számát is. A moszkvai egészségügyi intézményeknek koronavírus-betegenként 200 ezer rubelig terjedő juttatást fognak kiutalni a szükséges kezelésekre a főváros egyészségügyi biztosítási alapjából.



Szobjanyin kezdeményezte, hogy a milliós lakosságú nagyvárosokban rendeljenek el karantént a 65 évnél idősebb lakosok számára. Ezt az intézkedést a fővárosban és Moszkva megyében csütörtöktől fogják bevezetni.



A kedden kiadott hivatalos adatok szerint az oroszországi fertőzöttek száma egy nap alatt 57-tel, 495 főre nőtt, s közel 60 százalékukat Moszkvában azonosították. Keddre a fővárosban meghalt a második koronavírusos beteg, egy 69 éves asszony. A boncolás megállapította, hogy a halált közvetlenül most sem a SARS-CoV-2 vírus, hanem végső stádiumba lépett rákbetegség okozta. Múlt héten egy másik fertőzött asszony vérrögleválás következtében halt meg. Az ismert gyógyultak száma 22.



Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet szerint koronavírus-fertőzés gyanújával az országban jelenleg 93 677 embert tartanak megfigyelés alatt, aminek eddig összesen közel 150 ezer embert vetettek alá. Oroszországban mostanáig csaknem 186 ezer laboratóriumi szűrést végeztek el a koronavírus-fertőzés megállapítására.

MTI