Koronavírus - Gazdaságvédelmi és karitatív döntések a vidéki városokban

2020. március 24. 18:13

A kormányzati gazdaságvédelmi intézkedésekkel egyidejűleg a vidéki önkormányzatok helyi döntésekkel, akciótervekkel segítik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat.

Kaposváron gazdaságvédelmi akciótervet dolgoztak ki. Szita Károly polgármester kedden a Facebook-oldalán jelentette be, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő, nyitvatartási korlátozás alá eső vendéglátóhelyek bérleti díját 70 százalékkal, az üzletekét és szolgáltatókét 50 százalékkal csökkentik, így havonta 8 millió forintot hagynak az érintett vállalkozásoknál.

Kép: kaposvarmost.hu

Hozzátette, a helyi adók tekintetében fizetési könnyítést, részletfizetést, fizetési halasztást adnak az ezt kérő vállalkozásoknak. Erre eddig 25 vállalkozás jelezte igényét, a döntés összesen 300 millió forint átmeneti segítséget jelent. A természetes személyeknek legfeljebb félmillió forint adótartozásra évente egyszer 12 havi pótlékmentes részletfizetést biztosítanak.



Kaposvár polgármestere szólt arról, hogy mintegy 150 idős embernek már 100 önkéntes intézi a bevásárlását, gyógyszerek beszerzését és 300 embernek az ebéd házhoz szállítását. Az önkéntesek, valamint a háziorvosi alapellátásban dolgozók ingyen parkolhatnak a somogyi megyeszékhelyen szerdától, a kórház egészségügyi dolgozói pedig térítésmentesen vehetnek igénybe egy számukra megnyíló parkolót.

Gyulán Görgényi Ernő polgármester intézkedési tervet hirdetett a szolgáltató szektorban működő helyi vállalkozásoknak. Az önkormányzattól üzlethelyiséget bérlő cégek kedvezményt kapnak a bérleti díjra: 25 százalékot, ha üzemelnek, 50 százalékot, ha szüneteltetni kényszerülnek a tevékenységüket. A kedvezményes összeg teljesítésére június 30-ig fizetési moratóriumot rendelt el. A közterület-használati díjból szintén 25 vagy 50 százalék kedvezményt adnak. A kedvezményes bérleti díjat sem kell egyelőre fizetni, július 1-jétől december 31-ig részletekben lehet majd teljesíteni.



Egerben Mirkóczki Ádám polgármester keddi sajtótájékoztatóján bejelentette: azok a vállalkozások, amelyek az önkormányzattól vagy annak cégétől bérelnek ingatlant, három hónapos fizetési moratóriumot kaphatnak egyedi kérelem alapján. Annak lejárta után pedig részletfizetési lehetőséget biztosítanak számukra.



Szegeden Botka László polgármester rendeletben hosszabbította meg a lejáró települési támogatásokat - lakhatási, gyógyszer- és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás -, amelyeket külön kérelem és igazolások nélkül azoknak a rászoruló családoknak folyósít május végéig az önkormányzat, amelyek eddig is részesültek ilyenben. Az NKM Áramhálózati Kft.-vel létrejött megállapodás alapján a cég csak nagyon indokolt esetben szüneteltetheti az áramszolgáltatást a városban. Az önkormányzat jelenleg csaknem ötszáz 70 év feletti, egyedülálló idős embernek szállít ki naponta - térítés ellenében - meleg ételt és vásárol be.



Pécs polgármestere, Péterffy Attila, keddi döntése értelmében a vásárcsarnok csütörtökön már nem nyit ki, a döntés visszavonásáig zárva marad. Az üzemeltető a következő havi helypénzt már nem szedi be. A pécsi, városi tulajdonú ingatlanok, üzlethelyiségek bérleti díját áprilisra és májusra vonatkozóan nem számlázza ki az önkormányzat tulajdonában álló Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. Az elszámolásról minden bérlővel külön egyeztetnek legkésőbb május végéig - közölte az önkormányzat. A pécsi közösségi közlekedést működtető Tüke Busz Zrt. csütörtökön 0 órától a hétvégi menetrendet lépteti életbe a csökkent utasforgalom miatt.



A makói önkormányzat április 1-jétől június végéig felére csökkenti valamennyi tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló ingatlan bérleti díját, szintén 50 százalékkal mérséklik erre az időszakra a városi piacon a bérleti díjakat, és 30 százalékkal kevesebb helypénzt kell fizetni.

Makó - magyarepitok.hu



Székesfehérváron több mint 220 önkéntes jelentkezett, folyamatosan veszik át megbízólevelüket és felszereléseiket, a segítendő személyek elérhetőségeivel együtt - jelentette be közösségi oldalán Cser-Palkovics András polgármester, aki hozzátette: a telefonos ügyfélszolgálaton eddig 199 idős ember kért segítséget.



Debrecenben egyre többen csatlakoznak a polgármester kezdeményezésére létrejött támogatási alaphoz, amelyet a Debreceni Karitatív Testület közreműködésével fognak felhasználni. Húszmillió forinttal hozta létre az alapot az önkormányzat, ehhez magánszemélyek és vállalkozások is csatlakozhatnak. A képviselők önkéntes munkával is segítik a nehéz helyzetben lévőket és az idős embereket.



Mohácson a 65 évnél idősebb, hozzátartozóval nem rendelkezők számára - egyebek mellett - bevásárlásban, gyógyszerellátásban, postai küldemények átvételében segítő rendszert indított az önkormányzat önkéntesek bevonásával.

Mohács - pixabay.com

Oroszlányban nagysebességű internetkapcsolatot építtetett ki az önkormányzat, a digitális távoktatás magasabb színvonalú kiszolgálása és a város által üzemeltetett weboldalak gyorsabb, jobb elérése érdekében. Az elmúlt napokban két különszámot is kiadtak továbbá a városi újságból, az oroszlányi könyvtár pedig színes folyóiratokból és hetilapokból összeállított csomagokkal segíti az idős embereket a bezártság elviselésében.



Siófok pénzügyi alapot hozott létre a veszélyhelyzetben felmerülő költségek fedezésére, ebbe várják magánszemélyek, vállalkozások felajánlásait.

MTI