Koronavírus - Szijjártó: több száz tonnányi, a védekezéshez szükséges eszköz érkezik Kínából

2020. március 24. 19:04

Több száz tonnányi, a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges eszköz érkezik még Kínából - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a közösségi oldalán megjelentetett videóban.

Szijjártó Péter kedden fogadta Tuan Csie-lung kínai nagykövetet. A nagykövet hangsúlyozta, hogy Kína külön hálás Magyarországnak, amiért elsőként nyújtott segítséget Kínának a koronavírus-járvány kitörésekor. Kína pedig viszonozza a segítséget - tette hozzá.



A miniszter megköszönte Kína hozzájárulását ahhoz, hogy Magyarország sikeresen tudjon védekezni a koronavírussal szemben. Szólt arról, hogy már eddig is érkezett és a következő napokban, sőt hetekben is több repülőgépnyi szállítmányt vár Magyarország, amelyek több száz tonnányi védekezéshez szükséges anyagot fognak hozni Magyarországra Kínából.



Szijjártó Péter a találkozón hangsúlyozta: a kihívások nem csak arra jók, hogy leküzdjük őket, hanem arra is, hogy megtudjuk, kik az igazi barátok.



A miniszter a bejegyzésében hozzátette: "ennyit a keleti nyitás szükségességéről és megalapozottságról".

MTI