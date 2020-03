A gazdasági visszaesés enyhítésére összpontosít az MNB

2020. március 24. 19:26

A koronavírus-járvány miatt várható gazdasági visszaesés enyhítésére összpontosít a Magyar Nemzeti Bank (MNB), az inflációs szempontok háttérbe szorultak - értékelték az MNB keddi bejelentéseit az MTI-nek nyilatkozó elemzők.

A jegybank monetáris tanácsa a várakozásoknak megfelelően az alapkamatot 0,9 százalékon, a betéti kamatszintet mínusz 0,05 százalékon hagyta keddi ülésén. A bankrendszer likviditásának erősítése érdekében a jegybank felmentést ad a bankoknak a kötelező tartalék teljesítése alól, és hosszú lejáratú, fix kamatozású, fedezett hiteleszközt vezet be korlátlan keretösszeggel.



Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. szakértője lazításként értékelte a likviditásbővítő jegybanki intézkedéseket. Az inflációs célok várható teljesülése miatt egy ideig nem várható szigorítás - tette hozzá. Megjegyezte, hogy az MNB a szintén kedden közzétett legfrissebb Inflációs jelentésének fő számai alapján meglehetősen optimista, 2020-ra 2 és 3 százalék közötti gazdasági növekedést valószínűsít, míg a piac inkább kismértékű visszaeséssel számol.



Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője úgy látja, hogy az MNB rövid távon mindenképp a gazdaság megsegítését tekinti a legfontosabbnak. Jelenleg mind a fiskális, mind a monetáris intézkedések a járványveszély következményeire összpontosítanak - írta. Várakozása szerint az inflációt az élelmiszerek drágulása és a forintgyengülés ellenére is mérsékelheti, hogy az üzemanyagok ára csökken, és visszaesik a fogyasztói kereslet.



Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője kommentárjában kiemelte: a jegybank egyelőre arra fókuszál, hogy a bankrendszer és piacok likviditása megfelelő legyen, másodpiaci állampapír vásárlásról még nem döntött. A jegybank makrogazdasági előrejelzéséhez hozzáfűzte, hogy ugyan lefelé korrigálta a növekedési és inflációs prognózisát, de más előrejelzésekhez képest így is optimista.



Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője is arra számít, hogy a járványveszély következményei csökkentik majd az inflációt. Véleménye szerint közbelépést sokkal inkább a visszaeső piacok és a felboruló költségvetések indokolnak világszerte. A jegybankok támogatása nélkülözhetetlen, mivel a recesszió elkerülhetetlennek tűnik, és nagyon mélynek ígérkezik - hangsúlyozta.



A jegybank likviditásbővítő intézkedéseiről Suppan Gergely úgy vélekedett: azok érdemben erősítik a bankrendszer likviditási helyzetét. A hosszú futamidejű fedezett hiteleszköz kiszámítható és fix kamatozású forrást jelent a bankok számára, támogatja a releváns hitelpiacok (vállalati és háztartási hitelpiacok) és kulcsfontosságú pénzügyi piacok (deviza- és kamatswap-piac, állampapírpiac, bankközi piac) likviditását, hozzájárul a pénzpiaci turbulenciák mérsékléséhez, illetve elősegíti a finanszírozási környezet stabilitását - tette hozzá.

Suppan Gergely - novekedes.hu



Az MNB döntései egyértelművé tették, hogy a jegybank biztosítja a szükséges likviditást a piacon és így a hitelezésnek is támaszt nyújt - írta Hajósi Péter, a K&H Alapkezelő befektetési igazgatója. A lépések illeszkednek a külföldi jegybankok lépéseihez - tette hozzá. Véleménye szerint mindezzel a magyar kötvénypiacon kialakult eladói nyomás csökkenhet, sőt a vevők is megjelenhetnek a mostani kötvényárfolyamokon.

A jegybanki döntések nyomán a forint gyengülő pályán maradhat, ez pedig a devizaalapú befektetésekkel rendelkezőknél tompítja az elmúlt időszakban látott hanyatlást.

MTI