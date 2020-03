Koronavírus - Az amerikai elnök szorgalmazná a visszatérést a munkába

2020. március 24. 22:33

Az új típusú koronavírus-járvány miatt bevezetett szigorítások enyhítését és a munka mihamarabbi újbóli megindítását szorgalmazta az amerikai elnök abban a több mint kétórás televíziós beszélgetésben, amelyben nemcsak az újságíró, hanem a nézők is kérdezhették őt.

Trump - yahoo.com

A műsort a Fox televízió munkatársa készítette a Fehér Ház kertjében. Jelen volt Mike Pence alelnök és Deborah Birx, a vírus megfékezésén dolgozó kormányzati munkacsoport egyik tagja is.



Trump úgy vélekedett, hogy depresszióhoz, akár öngyilkosságokhoz is vezethet, hogy szerte az országban bezártak a gyárak, az üzletek és általában a munkahelyek.



"Több embert fogunk elveszíteni azzal, ha mély recesszióba vagy depresszióba süllyed az ország" - fogalmazott, hozzátéve, hogy ezrek lehetnek öngyilkosok. Állításának igazolására azonban nem idézett sem adatokat, sem szakértői véleményeket.



"Az országot vissza kell állítani a munkába, és az országunk ismét munkába akar állni" - hangoztatta. Majd kijelentette: "ez a gyógymód rosszabb, mint maga a probléma", és a teljes leállással "tönkre lehet tenni az országot". Szerinte április közepéig újra minden beindulhatna. Deborah Birx azt hangsúlyozta: meglehet, hogy a közegészségügyi szakemberek majd a szigorú intézkedések általános enyhítését javasolják, de egyes államokban vagy vidékeken a szigorú korlátozásoknak érvényben kell maradniuk.



Trump elnök kiemelte, hogy a szövetségi kormánynak is megvan a maga felelőssége, de a tagállamok kormányzóinak maguknak is önállóan kell cselekedniük.

Válaszolt Andrew Cuomo New York-i kormányzó korábban elhangzott véleményére, miszerint a szövetségi katasztrófaelhárítási ügynökségtől nem érkezik a megígért segítség, és lélegeztetőgépekből is több kellene. Trump erre azt fejtegette, hogy a kormányzónak "korábban kellett volna lélegeztetőgépeket rendelnie".



Elmondta azt is, hogy a szövetségi kormány mobilkórházakat állít fel New York államban és más lépésekkel is segíti a bajba jutottakat.



Mike Pence alelnök elmondta, hogy a szövetségi katasztrófaelhárítási ügynökség eddig kétezer lélegeztetőgépet küldött New York államba, és még további kétezret indít útnak.



Trump kedden a Twitteren azt írta, hogy az embereknek minél előbb vissza kellene térniük a munkába, mert "a munkahelyeken is távol lehetnek egymástól, és védelmezően és szeretettel figyelhetnek az idősebbekre".



Az elnök már a hétfői sajtókonferenciáján is felvetette, hogy az amerikai gazdaságnak néhány héten belül újra kell indulnia. Álláspontját elemzők azzal magyarázzák, hogy a múlt héten nyilvánosságra hozott adatok szerint a második negyedévben a munkanélküliség a 20 százalékot, a nemzeti össztermék (GDP) csökkenése pedig a 24 százalékot is elérheti.



Larry Kudlow, a Fehér Ház gazdasági bizottságának vezetője egy másik televíziós interjúban kedden azt hangoztatta, hogy "a közegészségügy magában foglalja a gazdaság egészségét is".



"Ez kulcsfontosságú, és nem vagy-vagy kérdés" - tette hozzá.



MTI