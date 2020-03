Koronavírus - Szigorítják Romániában a kijárási tilalmat szerda déltől

2020. március 24. 22:42

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében szerda déltől tovább korlátozzák a kijárást Romániában, a közrendvédelmi és határőrizeti feladatokba pedig a katonaságot is bevonják - jelentette be Marcel Vela belügyminiszter kedd este.

A rendkívüli állapot idején intézkedő tárcavezető harmadik katonai rendeletében előírta: ezentúl napközben is csak azok hagyhatják el lakásukat, akiknél ez elkerülhetetlen a munkavégzéshez, halaszthatatlan orvosi vizsgálatra szorulnak, létfenntartásukhoz vagy gyógykezelésükhöz szükséges termékeket kell beszerezniük, mezőgazdasági tevékenységet végeznek, ellátásra szoruló hozzátartozójukról gondoskodnak, vagy saját, illetve háziállataik mozgásigényét elégítik ki lakóhelyük közvetlen közelében.



A lakás elhagyásának indokáról minden esetben a munkáltató által kibocsátott igazolást vagy saját felelősségre kiállított írásos nyilatkozatot kell felmutatni a rendfenntartóknak.



A legveszélyeztetettebbnek minősülő 65 év feletti korosztály számára a kijárást csak 11 és 13 óra között engedélyezik, kivéve ha munkaügyi kötelezettségeiknek tesznek eleget, gazdálkodnak, illetve rászorulókról gondoskodnak.



Olaszország és Spanyolország után Románia szerda estétől Németországgal és Franciaországgal is felfüggeszti 14 napra a menetrendszerű légi közlekedést.



A Romániába beutazók ezentúl - függetlenül attól, honnan érkeznek - 14 napra házi elkülönítőbe kerülnek.



A kedden kiadott újabb katonai rendelet szerint az ebben az időszakan lejáró hivatalos iratok cserélésére vagy meghosszabbítására 90 nap áll majd rendelkezésre a rendkívüli állapot után.



A belügyminisztériumi sajtótájékoztatón Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár felhívta az önkéntes véradók figyelmét, hogy a rendkívüli állapot idején is nagy szükség van a segítségükre, a tartalékok fogytán vannak, így a koronavírus-válság a más betegségekben szenvedők vagy műtéti beavatkozásra szorulók életét is veszélyezteti.

MTI