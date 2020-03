Pénzügyminisztérium: újabb könnyítések a hiteleseknek

2020. március 24. 23:25

Újabb rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben kedden, amely további könnyítést hoz a hiteleseknek. A szabályozás elsődleges célja az, hogy a kormány a hitelmoratóriummal élő ügyfeleket ne csak idén, hanem jövőre is, amikor újraindul a fizetési kötelezettség, akkor is segítse.

Világszerte az egyik legerősebb és legkedvezőbb intézkedést hozta meg a kormány előző héten, amikor a magánszemélyek és vállalkozások március 18-ig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztette. A most megjelenő rendelet a részlet és technikai szabályok mellett azt is biztosítja, hogy a moratóriummal élő ügyfelek részére ne váljék elviselhetetlen teherré a későbbi, újrainduló fizetés.



Így egyebek között nem számítható fel kamatos kamat a moratórium idején, amely jelentősen könnyíti az adósok terheit. További segítség az is, hogy 2021. január 1-jétől a korábban felvett hitel eredeti törlesztőrészletének nagysága nem növekedhet. A futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy a törlesztőrészlet nagysága a futamidő időtartama alatt változatlan.



A kormány tovább bővíti a kedvezményes hitelek körét a munkáltatói kölcsönökkel, illetve azt a Nemzeti Eszközkezelő Programra is kiterjeszti. A munkáltatói kölcsönökre is érvényes a fizetési haladék, vagyis 2020. december 31-ig a munkavállalóknak se a kölcsön összegét, sem annak kamatát nem kell visszafizetniük a munkáltatójuknak.



A Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevőknek amellett, hogy a vételár részletfizetésére és a bérleti díjfizetési kötelezettségre fizetési halasztást kapnak, a lakhatásuk is biztosított, ugyanis a cég - a nem fizetés miatt - nem mondhatja fel a bérleti szerződést.



