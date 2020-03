Novák: a családok biztonságérzetének fenntartására is törekszik a kormány

2020. március 25. 09:48

A családok biztonságérzetének fenntartására is törekszik a kormány a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár közlése szerint.

A koronavírus-járvány idején csökkent a családok biztonságérzete, s ezt a biztonságérzetet szeretné a kormány - a lehetőségekhez mérten - fenntartani - mondta Novák Katalin szerda reggel az M1 aktuális csatornán.

Az államtitkár elmondta, erre szolgál például, hogy a veszélyhelyzetben automatikusan meghosszabbodik a gyermek gondozására, nevelésére nyújtott egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság.

Az intézkedés közvetlenül 15 ezer család életét könnyíti meg - tette hozzá.

A hitelmoratóriumra kitérve Novák Katalin megjegyezte, ez sok olyan családot, illetve fiatal házaspárt érint, akik felvették például a babaváró támogatást. Utóbbiak mintegy 60 ezren vannak, és most nekik akkor sem kell törleszteniük, ha az első gyermekük még nem született meg.

Hasonló a helyzet a csok-hoz kapcsolódó hitelek esetében vagy a diákhitelnél, ami mintegy 200 ezer embert érint - fűzte hozzá.

Fontosnak nevezte, hogy a könnyítések kapcsán minél kisebb bürokrácia legyen, ezért nem kell semmit igényelni. Ugyanakkor, ha valaki továbbra is szeretné törleszteni a hitelét, akkor csak ezt kell jelezni a bank felé - ismertette.

Az államtitkár a műsorban elmondta azt is, hogy a Központi Statisztikai Hivatal januári adatai szerint a születések és a házasságkötések száma is lényegesen meghaladta az egy évvel korábbit, a gyermekvállalási kedv is nőtt 1,6-ra, amire már nagyon régen nem volt példa.

MTI - M1