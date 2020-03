Hidvéghi Balázs: Kiábrándító az EP járványügyi ténykedése

2020. március 25. 12:37

A türelmem utolsó cseppjére is szükség van ahhoz, hogy nyomdafestéket tűrő módon reagáljak a történtekre. Elképesztő ugyanis, hogy mi minden energiánkkal a polgárok védelmén, a járvány leküzdésén dolgozunk, míg liberális és baloldali politikusok ebben a helyzetben is Magyarország támadásával és kioktatásával vannak elfoglalva. Ilyen politikus Juan Fernando López-Aguilar, a LIBE spanyol szocialista elnöke is – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Hidvéghi Balázs azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlament állampolgári jogi (LIBE) bizottságának elnöke nemrég közleményben bírálta a hazai koronavírus-törvényt. A Fidesz európai parlamenti képviselője arra is emlékeztetett: egykor López-Aguilar volt az, akinek a fejéből kipattant a migrásvízumok ötlete, az erről szóló EP-jelentést ő jegyezte, így nem újdonság, hogy bírálja a magyar kormányt.

– Szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg a barát. Véleményem szerint ez egy-egy intézményre is igaz lehet. Az Európai Parlament eddigi járványügyi ténykedése ugyanis minden képzeletet alulmúlt. Egyszerűen kiábrándító! Segítség helyett kioktatást kapunk az EP-től – hangoztatta Hidvéghi Balázs egyúttal arra figyelmeztetve: pedig az Európai Unió jelenleg történelmi lehetőség előtt áll, bizonyíthatná, hogy igenis képes segíteni, hozzá tud tenni a tagállami intézkedésekhez. – Nyilvánvaló, hogy Olaszország és Spanyolország óriási bajban vannak. Az olaszoknak mégis Oroszország és a náluk nagyságrendekkel szegényebb Kuba nyújt segítséget. Brüsszelnek is inkább ezen kellene dolgoznia – szögezte le az EP-képviselő.

A hazai törvényjavaslattal kapcsolatban elmondta: mivel a járványhelyzet kiszámíthatatlan, a kormányoknak előre kell gondolkozniuk, mindenkor döntésképesnek kell lenniük. – Az uniós államok nagy része is épp emiatt hoz a magyar javaslathoz hasonló döntéseket. A magyarországi ellenzék mindeközben nem tud felülemelkedni a saját korlátoltságán – mondta Hidvéghi Balázs, egyúttal megerősítve, hogy a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja levélben fordult David Sassoli EP-elnökhöz, hogy a politikus utasítsa rendre az egészségügyi-gazdasági válsághelyzetben is Magyarországot támadó képviselőket.

– Ahogy már mondtam, most mindenkinek az európaiak védelmén kell dolgoznia. Csak remélni tudom, hogy az unió végül állni fogja a sarat és nem merül el az olyan mondvacsinált és felesleges politikai csatározásokban, mint amilyen a LIBE-elnök levele volt – húzta alá Hidvéghi Balázs.

Judi Tamara (Brüsszel)

magyarnemzet.hu