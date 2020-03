Koronavírus - A Nyugat-Balkánon és Romániában továbbterjed a járvány

2020. március 26. 12:22

Hirtelen megugrott, 303-ról 384-re növekedett az új típusú koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában szerdán.

A szakértők szerint ennek legfőbb oka az, hogy tömeges tesztelésbe kezdtek, és a több teszt több fertőzöttet is jelent. Emellett a belgrádi kormány elindított egy oldalt, amelyen követhető, hogy melyik településen hány fertőzött van.

Bosznia-Hercegovina háromtagú elnöksége arra kérte a lakosságot, maradjon otthon, és tartsa be az előírásokat, ugyanis a fertőzések száma csak a napokban kezd majd hirtelen növekedni. A nyugat-balkáni országban eddig 173 fertőzést regisztráltak, hárman pedig belehaltak a Covid-19 nevű betegség szövődményeibe.

Az észak-macedóniai beszámolók szerint az országban nyilvántartásba vett 177 fertőzött között 15 egészségügyi dolgozó is van.

Koszovóban a koronavírus-járvánnyal is összefüggően megbukott a kormány, azt azonban egyelőre nem lehet tudni, mikor tarthatnak előrehozott választást. A választási előkészületeket korábban Észak-Macedóniában és Szerbiában is leállították a járvány miatt.

Horvátországban és Szlovéniában is tovább nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma. A kormányok arra kérik az állampolgárokat, hogy legyenek fegyelmezettek, és tartsák be a koronavírus-járvány megállítása érdekében hozott korlátozó intézkedéseket.

A horvát parlamentben szerdán heves vita folyt arról, hogy a kormány elrendelheti-e azok telefonos nyomon követését, akikkel szemben házi karantént rendeltek el. Az ellenzék szerint az ilyen intézkedés diktatúrához vezet. Zágráb egyelőre nem hirdetett ki rendkívüli helyzetet.

Horvátországban több ezren vannak házi karanténban, azonban sokan nem tartják be ennek szabályait, és továbbra is eljárnak gyógyszertárba vagy élelmiszerboltba. A rendőrség eddig 657 esetben intézkedett ilyen személyekkel szemben. Egy koronavírussal fertőzött pár kedden Zágrábban egy benzinkúton vásárolt, majd használták az illemhelyiséget is, amelyhez elkérték a kulcsot. Tudtak róla, hogy fertőzöttek, ugyanakkor nem szóltak erről a benzinkút dolgozóinak. Az esetre bejelentés alapján derült fény.

Az országban szerda reggel kilenc óra óta 63-mal, 481-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Már hivatalosan is van egy halálos áldozata a járványnak.

Szlovénia már korábban beszüntetett minden szükségtelen tevékenységet az országban.

Tomaz Gantar egészségügyi miniszter szerdán arra kérte az embereket, hogy tartsák be a szabályokat, hogy lassítani tudják a járvány terjedését.

Szlovéniában jelenleg 539 ellátásra szoruló fertőzött fekvőbeteget tudnak ellátni a kórházak, 56-ot az intenzív betegellátó osztályon - hangsúlyozta a tárcavezető hozzátéve, hogy ezek a kapacitások, ha szükséges, a duplájára növelhetők.

Hiány van ugyanakkor védőfelszerelésekből és lélegeztetőgépekből - hangsúlyozta.

Az országban egy nap alatt 48-cal, 528-ra emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, és eddig öten haltak meg a járvány következtében.

Egy hónappal az első romániai koronavírusos eset diagnosztizálása után Romániában 906 fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 86-an meggyógyultak, 17-en meghaltak.

A viszonylag jó gyógyulási statisztika hátterében az állhat, hogy a hatóságok által közölt csütörtöki adatok szerint a megfertőződöttek átlag életkora 43 év, csak öt százalékuk tartozik a 70 év fölötti korosztályba.

A kór gócpontjának a moldvai Suceava megye számít. Utóbbiban a megyei kórház több mint száz orvosa, nővére és ápolója fertőződött meg a kórházvezetés elhibázott döntései következtében. A betegség halálos áldozatai közül 7-et itt kezeltek. A kórház bezárása, a betegek átszállítása a térség más kórházaiba egész Moldvában aggodalmat keltett. A szomszédos Iasi megye önkormányzatának elnöke arra kérte csütörtökön a kormányt, hogy ne szórják szét a betegséget, és ne alakítsák Románia "Lombardiájává" a térséget.

A suceavai kórház menedzserét szerdán leváltották, a kórházat fertőtlenítették, és kizárólag koronavírus-fertőzöttek fogadására rendezik be. A romániai orvosok továbbra is a védőfelszerelések hiányára panaszkodnak. A Védelmi Minisztérium bejelentette: az egészségügyben használható százezer védőruhát tartalmazó, 45 tonnás légi szállítmány érkezett csütörtökön Szöulból Bukarestbe.

