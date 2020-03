A Mátrai Erőmű korszerűsítésére törekszik az MVM

2020. március 27. 09:09

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. a Mátrai Erőmű új tulajdonosaként a jövőben arra törekszik, hogy a mára elavult és nem hatékonyan működő energiatermelő rendszert egy olyan modern, karbontakarékos és gazdaságosan termelő rendszerré alakítsa, amely támogatja a Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazott célok elérését is - közölte a vállalat csütörtökön az MTI-vel, miután lezárult az erőmű megvásárlása.

Vízpára a Mátrai Erőmű Heller-Forgó hűtőtornyából - wikipedia.org

A tranzakció során a Mátrai Erőmű 72,66 százaléka került az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. közvetett tulajdonába.



Közleményük szerint a Mátrai Erőmű kulcsfontosságú szerepet tölt be a hazai villamosenergia-ellátásban, mivel meghatározó alaperőműként az ország villamosenergia-termelésének 16 százalékát adja, így ellátásbiztonsági szempontból nélkülözhetetlen. Az erőmű klímavédelmi szempontoknak megfelelő technológiai átalakítása nemzetstratégiai érdek.



Az MVM Csoport szakmai háttere garantálja, hogy a megújulási program és átalakítási folyamat alatt az ellátó rendszer zavartalanul működjön - hangsúlyozzák a közleményben. Az adásvétellel az MVM tulajdonába kerülő vállalatok között szerepel a Geosol Kft. is, amely a Mátrai Erőmű biomassza és válogatott hulladék tüzelőanyag ellátását biztosítja, hozzájárulva ezzel a hazai megújuló energia részarány növeléséhez.



Az MVM az átalakítás és a folyamatos működtetés során a termeléssel összhangban törekszik a legtöbb munkahely megőrzésére, kiemelt figyelmet fordít az erőműben és a bányákban elérhető képzett munkaerőre, illetve folyamatosan egyeztet a munkavállalói képviseletekkel a gördülékeny átmenet érdekében - fűzték hozzá.



A csütörtökön lezárult tranzakció során az MVM megvásárolta a Mátrai Erőművet és a Geosol Kft.-t is tulajdonló Status Power Invest Kft.-t. A megvásárolt cégcsoport vételára 17,440 milliárd forint, amelyből 10,1 milliárd forint az Opus Globalt, 7,3 milliárd forint a Status Energy Magántőkealapot illeti.



Az új tulajdonos ezen felül 11,4 milliárd forint értékben hitelkeretet nyit az erőmű részére, amely fedezetet nyújt a fennálló banki és nem banki tartozásokra, valamint biztosítja az erőmű biztonságos működését 2020 végéig. A vételár alapja független nemzetközi tanácsadó cég által végzett, üzleti tervből kiinduló vállalatértékelés volt - közölték.



