Felvidék: Cserkészönkéntesként a koronavírus idején – elvek és tanácsok

2020. március 27. 10:52

Az Önkéntes Központok és Szervezetek Platformja a besztercebányai Önkéntes Központ nonprofit szervezettel együttműködve kidolgozta azokat az elveket és tanácsokat, amelyeket minden önkéntesnek érdemes figyelembe venni és betartani ezekben a nehéz időkben.

Bazár György, a felvidéki Magyar Cserkészszövetség tagja jóvoltából immáron magyarul is olvasható az ajánlás, melyet az alábbiakban közlünk:

Legyetek különösen óvatosak. A fertőzés veszélye rátok és másokra is ott leselkedik minden szolgálatban, amit elvállaltok. Ne dolgozzatok önkényesen, meggondolatlanul.



Ha az önkéntesség mellett döntötök, a legfontosabb, hogy felelősségteljesek legyetek önmagatokkal és másokkal szemben. Legyetek teljesen egészségesek, ha segíteni akartok! A tevékenységetek során vigyázzatok magatokra és óvjátok a veszélyeztetett csoportokat (a 65 évnél idősebbeket, a krónikus és daganatos betegségekkel küzdőket, a szív- és érrendszeri problémákkal, valamint a légzőszervi problémákkal küzdőket).



Tekintsd magadat potenciális fertőzéshordozóknak! Ez a pont különösen fontos, hiszen a fertőzött ember legalább három napig nem észlel tüneteket, mégis terjeszti a vírust. És ha én is az vagyok? Ezért hordj maszkot! Maszk nélkül ne beszélj senkivel. A maszkot tekintsd fertőzőnek. Ha a kezeddel megérinted, utána mindenképp fertőtlenítsd a kezed, ugyanez érvényes, ha az orrodhoz, szádhoz, szemedhez nyúlsz. Ugyanolyan jó, ha szappannal mosod meg a kezedet. Akkor is moss kezet, szappannal és legalább 20 másodpercig, ha indulsz valahova.



A szolidaritás leghatékonyabb formája a közeli emberek, családunk, szomszédjaink részére nyújtott segítség. Az idősebb és veszélyeztetett embereknek már az is nagy segítség, ha aktívan érdeklődünk, hogy rendben vannak-e, szükségük van-e valamire, esetleg, ha felajánljuk segítségünket egy nagyobb bevásárlás, vagy gyógyszerkiváltás erejéig, mivel így nem kell kockáztatniuk egészségüket egy ilyen úttal.



A korlátozott szociális kapcsolatok idején a közeli hozzátartozóitokkal, barátaitokkal legyetek telefonos vagy internetes kapcsolatban, nyújtsatok nekik szociális segítséget a modern technológiák általi beszélgetésekkel.



Ha egy konkrét szervezetnél szeretnétek önkénteskedni, győződjetek meg a következőkről:



Van-e a szervezetben olyan személy, aki koordinálja a tevékenységet



A szervezet nyújt-e részetekre védőfelszerelést



Egyértelmű-e a feladat (egy konkrét feladatban segítsetek, ne próbáljatok mindenben és mindenütt segíteni)

Betanítanak-e a feladat elvégzésére



Az is segítség, ha otthon maradsz. Használd ki a lehetőségeket az otthoni vagy online segítségnyújtásra.



Az önkéntes tevékenységekről aktuális információkat a helyi és a régióbeli önkormányzatok weboldalain találtok. Felkereshetitek a régióban működő önkéntes központokat is, melyekre elérhetőséget a dobrovolnictvo.com weboldalon találtok.



Az önkéntes alapvető jogai



jogában áll az adott községben a betegség lefolyásáról minden tájékoztatást megkapni



jogában áll az önkéntes tevékenységgel, a neki szánt feladattal és ennek időigényességével kapcsolatos minden információt megkapni

jogában áll kapcsolatba lépni és együttműködni az önkéntesek koordinátorával

jogában áll kapcsolatba lépni és együttműködni azzal a személlyel, aki kiosztja és ellenőrzi a feladatokat

jogában áll a tevékenységéhez szükséges minden képzést megkapni

jogában áll a tevékenységéhez szükséges folyamatos támogatást megkapni

jogában áll problémák esetén a szükséges segítséget megkapni

jogában áll a koordinátor személyére hivatkozni, amennyiben valaki olyat kér tőle, ami nem része a programnak vagy nem felel meg a szabályainak

jogában áll „nemet mondani”, ha a tevékenység nem felel meg az elképzeléseinek vagy képességeinek

jogában áll visszajelzést és értékelést kérni az elvégzett munkájával kapcsolatban

jogában áll az elvégzett munkáért pénzbeli /nem pénzbeli jutalmat kapni

jogában áll a tevékenységével kapcsolatos kiadásainak fedezésére

jogában áll a tevékenységéhez a megfelelő és szükséges hátteret megkapni

jogában áll, hogy biztosítva legyen az egészsége és biztonsága a tevékenysége során

jogában áll személyes adatainak védelmére az érvényes jogi szabályozásoknak megfelelően

jogában áll a tevékenységéről és annak időtartamáról írásos bizonylatot és értékelést kapni

Az önkéntes alapvető kötelességei

köteles nem elhallgatni az egészségi állapotára vonatkozó információkat és nem végezni önkéntes tevékenységet, amennyiben olyan személlyel találkozott, aki

vírusfertőzött vagy az erősen vírusfertőzött térségekben járt

köteles az elvállalt tevékenységet legjobb tudása és képességei alapján elvégezni

köteles a tevékenységét a szigorú higiéniai elveknek megfelelően végezni, úgy, hogy se magát, se másokat ne veszélyeztessen

köteles a koordinátor utasításai alapján eljárni

köteles a szervezet etikai irányelveinek és biztonsági előírásainak megfelelően eljárni

köteles a tevékenységhez szükséges képzéseken részt venni

köteles elvégezni az elvállalt feladatokat, miközben nem élhet vissza a szervezet bizalmával

köteles segítséget kérni, ha szüksége van rá

köteles tájékoztatni a koordinátort, amennyiben megszakítja tevékenységét

köteles tevékenységét rendszeresen jelenteni a koordinátornakű

köteles tájékoztatni a koordinátort minden fontos eseményről a tevékenységével kapcsolatban

tisztában van és tudatosítja saját korlátait (egészségügyi, időbeli stb.)

köteles haladéktalanul jelenteni azon személyes adatainak változását, amelyek hatással lehetnek a tevékenységére.

