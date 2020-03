Romániában és a Nyugat-Balkánon is terjed a fertőzés, szigorítják az intézkedéseket

2020. március 27. 11:26

Romániában a fertőzött, de enyhe tüneteket mutató orvosokat is bevetnék az új koronavírus-járvány elleni küzdelembe - jelentette ki egy péntek reggeli sajtótájékoztatón Nelu Tataru csütörtökön kinevezett egészségügyi miniszter.

A koronavírus elleni romániai küzdelemben ugyanis rendkívül sok orvos, nővér és ápoló fertőződött meg, sokakat pedig karanténba helyeztek, ezért az egészségügyi ellátás rendkívüli nehézségekkel szembesül.



Nelu Tataru kijelentette: arra számít, hogy az eddigieknél nehezebb hetek következnek a járvány leküzdésében, és ilyen körülmények között rendkívül fontos, hogy az egészségügyben dolgozók elsőbbséget élvezzenek a koronavírus-teszteknél. A miniszter elmondta: a járványnak arra a szakaszára készülnek, amikor a könnyebb tüneteket mutató fertőzötteket már nem szállítják kórházba, hanem otthonukban próbálják meggyógyítani őket önkéntesek bevonásával. Ugyanennek a szakasznak lesz az újítása, hogy a fertőzött, de csak enyhe tüneteket mutató orvosokat is bevetik a járvány elleni küzdelembe. Őket a betegségük idején is munkára fognák a járványkórházakban.



A stratégiai kommunikációs törzs csütörtök délutáni összesítése szerint a koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált 1029 romániai személy közül 153-an egészségügyi dolgozók (70 orvos, 50 nővér, 15 ápoló, a többi kisegítő személyzet).



Péntek reggelre 24-re emelkedett a koronavírus-járvány romániai halálos áldozatainak a száma. Az országban (csütörtök délután) 6151 személy volt intézményes karanténban, és több mint 110 ezer házi elkülönítésben.

Szerbiában tovább nőtt a fertőzöttek száma, ezért újabb korlátozó intézkedések bevezetését tervezi a kormány az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében.



Csütörtök estig 384-ről 457-re nőtt az igazoltan fertőzöttek száma, valamint 4-ről 7-re a fertőzés következtében elhunytak száma. További szigorító intézkedéseket vezettek be egyes településeken, bezárták például a fodrász- és kozmetikai szalonokat. A sajtóban megjelent információk szerint a kormányfő és az államfő péntek este további intézkedéseket jelent be, várhatóan tovább szigorítják a kijárási tilalmat, és a legtöbb fertőzöttel rendelkező városokat - Belgrádot, Nist, Valjevót - vesztegzár alá helyezik.



A többi nyugat-balkáni országban is folyamatos a regisztrált fertőzöttek számának növekedése.



Koszovóban péntekre 71-ről 86-ra, Észak-Macedóniában 177-ről 201-re, Bosznia-Hercegovinában 173-ról 189-re, Montenegróban pedig 53-ról 69-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma.



Horvátországban szigorúbban lépnek fel azokkal a kereskedőkkel szemben, akik áremeléssel próbálnak meg nyerészkedni; Szlovéniában a titkosszolgálat (SOVA) a járványügyi helyzettel visszaélő csalókra figyelmeztetett.



Bár a horvát kormány még március 14-i ülésén döntött arról, hogy befagyasztja egyes élelmiszerek árát, a hatósági ellenőrök számos esetben állapítottak meg szabálytalanságokat, és róttak ki több tízezer kunás (akár félmillió forintos) büntetéseket az elmúlt napokban. Egyes kereskedők - köztük élelmiszerláncok is - megemelték a hús, a zöldség, a gyümölcs, a tej, a tojás, a babaeledel és a különböző tisztító- és tisztálkodó szerek árát. Azok a gyógyszertárak, amelyekben még kapható szájmaszk és fertőtlenítőszer, azzal magyarázzák az irreális áremelkedést, hogy a legtöbb szállító esetében emelkedtek a beszerzési árak.



Horvátország már korábban korlátozta a boltok nyitvatartását, és bezárta a piacokat, valamint a piacok környékén működő üzleteket is.



Oleg Butkovic tengerészeti, közlekedési és infrastrukturális miniszter a kormány csütörtöki ülését követően úgy értékelte: a hazai szállítmányozók egyelőre jól működnek, de néhány nap múlva fennakadások keletkezhetnek az áruutánpótlásban, mert a külföldről érkező kamionsofőröknek 14 napra házi karanténba kell vonulniuk.





Oleg Butkovic - youtube

Horvátországban csütörtök reggel kilenc óra óta 70-nel, összesen 551-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, és eddig három halálos áldozata van a járványnak.



Szlovéniában harmadszor fulladt kudarcba a kormány nagyobb, védőfelszerelés beszerzésére tett kísérlete. Nemrég egy 10 millió dollár értékű, 2,8 millió szájmaszkra vonatkozó beszerzésről derült ki, hogy a kiválasztott beszállító mégsem tudja teljesíteni a megrendelést.



Janez Jansa szlovén miniszterelnök a csütörtöki kormányülést követően a sajtónak úgy nyilatkozott: mindent megtesznek annak érdekében, hogy akik "az első vonalban" harcolnak a koronavírus-járvány ellen, megkapják a nélkülözhetetlen védőfelszereléseket, de ez egy világjárvány esetében majdhogynem lehetetlen. Sem a világon, sem Európában senkinek sincs néhány napnál többre elegendő tartaléka a szükséges védőfelszerelésből - hangsúlyozta.



Szlovéniában egy nap alatt 34-gyel, összesen 562-re emelkedett a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma, és eddig hatan haltak meg a járvány következtében.

MTI