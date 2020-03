Csehországban és Lengyelországban is terjed a járvány, újabb intézkedések

2020. március 27. 11:31

Csehországban átlépte a kétezret az új koronavírussal fertőzöttek száma, Lengyelországban 159-cel növekedett.

A cseh egészségügyi tárca honlapján péntek reggel megjelent kimutatás szerint a fertőzöttek száma 2062-re emelkedett, ami 259-cel több, mint egy nappal korábban. A halálos áldozatok száma továbbra is kilenc. A kórházban kezelt több mint 70 beteg közül 34-nél a fertőzés lefolyása súlyos. A gyógyultak száma továbbra is tíz. A vírusra szűrtek száma meghaladta a 31 ezret, ez mintegy négyezerrel több a csütörtök reggelinél.



A két legutóbbi áldozat a prágai Michle negyedben működő idősotthonban hunyt el. Mindketten magas életkorúak voltak, és más krónikus betegségben is szenvedtek - közölte Roman Prymula, az országos válságstáb elnöke.

Roman Primula - pragueresident.com



A cseh kormány a járvány alakulásának figyelembevételével folyamatosan módosítja a korábban bevezetett korlátozó intézkedéseket.



Péntek reggeltől az élelmiszerboltok kötelesek egyszerű műanyag kesztyűket és zacskókat biztosítani a boltba lépő bevásárlóknak. Ugyanakkor tovább bővült azon üzletek és szolgáltatások sora, amelyek működését engedélyezték. Már egy hete újra kinyithattak a méteráruboltok, hogy az emberek anyagot vásárolhassanak a szájmaszkok készítéséhez. Mostantól kezdve kinyithatnak a lakatos- és a háztartási eszközöket javító műhelyek, valamint az autómosók is.



Lengyelországban péntek reggelig 1244-re nőtt a kimutatott fertőzések száma, az utóbbi 24 óra alatt 159 új esetet regisztráltak, ami eggyel több, mint előző nap. Eddig 16 beteg hunyt el, ketten meggyógyultak.



Andrzej Duda elnök csütörtök este a legfontosabb lengyelországi Mária-kegyhelyen, a czestochowai pálos kolostor kápolnájában a Fekete Madonna csodatévő kegyképe előtt imádkozott Lengyelországért és a világban szétszóródott lengyelekért.



Jaroslaw Gowin kormányfőhelyettes, tudomány- és felsőoktatásügyi miniszter a wpolsce.pl konzervatív internetes televíziónak elmondta: a kirajzolódó tendenciák szerint a legközelebbi két hétben Lengyelországban tetőzni fog a járvány, az elrendelt mozgáskorlátozások kedvező hatása esetén húsvét után viszont már csökkenő irányzat várható. Lengyelországnak fel kell készülnie a koronavírus elleni küzdelem második fázisára - mondta Gowin -, aki szerint húsvét után "különleges figyelmet kell majd fordítani" a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportokra, míg a többieknek - a gazdasági helyzetre való tekintettel - fokozatosan vissza kell térniük "hétköznapi teendőikhez".



MTI