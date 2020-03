Pozitív Boris Johnson brit kormányő koronavírustesztje, és egy miniszteréé is

2020. március 27. 13:33

Boris Johnson brit miniszterelnök szervezetében is kimutatták a Covid-19 megbetegedést okozó új, SARS-CoV-2 nevu koronavírust - jelentette be pénteken a Downing Street. A londoni kormányfői hivatal szóvivője szerint az 55 éves Johnson tünetei enyhék.

Néhány perccel a hivatalos bejelentés után Johnson személyesen is megerősítette a hírt. A Twitteren közzétett videoüzenetében elmondta: észlelte magán a koronavírus-fertőzés enyhe tüneteit: lázas lett, és ezt makacs köhögés kíséri. Chris Whitty angliai tisztifőorvos tanácsára ezután szűrésnek vetette alá magát, és a vizsgálat eredménye pozitív lett.

Nem sokkal a bejelentés után Matt Hancock egészségügyi miniszter közölte, hogy orvosi tanácsra ő is koronavírustesztnek vetette alá magát, és lelete szintén pozitív lett. Hancock a Twitter portálon közzétett rövid üzenetében tudatta, hogy az ő tünetei is enyhék, elkülönítésbe vonult és otthonról dolgozik.

A brit kormányfő közölte, hogy az ilyen esetekre előírt eljárásnak megfelelően otthonában, vagyis a Downing Street-i miniszterelnöki rezidencián elkülönítésbe vonult, de dolgozik, irányítja a brit kormány járványellenes tevékenységét, és a technológia segítségével folyamatos kapcsolatban áll stábjával.



Johnson köszönetet mondott a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) dolgozóinak és annak a 600 ezer önkéntesnek, aki a kormány minapi felhívására jelentkezett, hogy segítsen a járványellenes küzdelemben.



A kormány a hét elején eredetileg 250 ezer önkéntes jelentkezését kérte, de már a felhívás után első nap több mint félmillióan jelentkeztek, és számuk péntekre elérte a 600 ezret.



Pénteki videoüzenetében a brit miniszterelnök kérte, hogy a lakosság továbbra is tartsa magát a járvány terjedésének megfékezésére elrendelt korlátozásokhoz, vagyis lehetőség szerint mindenki maradjon otthon.



Nemrégiben bejelentették, hogy gyermeket vár Carrie Symonds, Johnson élettársa, aki a kormányfővel együtt a Downing Streeten lakik. A pénteki tájékoztatás nem tért ki arra, hogy őt is alávetették-e szűrésnek.



Johnson szerdán részt vett a londoni alsóházban a képviselői kérdések és azonnali miniszterelnöki válaszok szokásos heti vitanapján, és a hagyományoknak megfelelően szemtől szemben ült Jeremy Corbynnal, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt 70 éves vezetőjével.



Corbyn pénteken a Twitter portálon gyors felépülést kívánt a kormányfőnek, és hangot adott reményének, hogy Johnson családja egészséges.



A Munkáspárt hamarosan leköszönő vezetője nem említette, hogy őt is alávetették-e koronavírustesztnek.



A Buckingham-palota, II. Erzsébet királynő londoni hivatala nem sokkal a miniszterelnök pozitív koronavírus-leletéről szóló bejelentés után közleményben tudatta, hogy a 94. évében járó uralkodó jó egészségnek örvend. A kommünikében nem szerepel, hogy az uralkodót, aki 68 éve ül az Egyesült Királyság trónján, alávetették-e koronavírus-szűrésnek.



A palota tájékoztatása szerint a királynő legutóbb március 11-én találkozott Boris Johnsonnal, és minden vonatkozó egészségügyi útmutatást betart.



Károly trónörökösről, az uralkodó elsőszülött fiáról a héten szintén kiderült, hogy megfertőződött az új típusú koronavírussal.



A 71 esztendős walesi herceg felesége, Kamilla cornwalli hercegnő társaságában a királyi család skóciai rezidenciáján, Balmoral kastélyában vonult elkülönítésbe. Kamilla hercegnő koronavírustesztje negatív lett.



Károly az udvar tájékoztatása szerint jól van, dolgozik, a fertőzés egyelore csak enyhe tüneteket okozott nála.

