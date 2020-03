Kárpátalja: Távoktatás a Péterfalvai Református Líceumban

2020. március 27. 18:13

A koronavírus megváltoztatta mindennapjainkat. Karantén miatt bezártak az oktatási intézmények. Hogyan oldják meg a távoktatást? Milyen tapasztalataik vannak? Mit tanácsolnak a diákoknak, hogy azok miként osszák be a napjukat? Mennyire követhető nyomon, hogy a diákok elvégzik-e a feladatukat? A mostani végzősök ZNO-jára, felvételi vizsgáikra milyen kihatással lesz ez az időszak? Vannak esetleg alternatív megoldások? – ezekre és hasonló kérdésekre kerestük a választ, amikor oktatási intézmények vezetőit, pedagógusait kérdeztünk meg.

A következőkben Bohut Andrea, a Péterfalvai Református Líceum igazgatója mesél tapasztalatairól.



– A távoktatást a modern számítógépes technika felhasználásával tudjuk megoldani. A Facebookon keresztül az egyes évfolyamok számára az osztályfőnökök már eddig is létrehoztak csoportokat, melyeken keresztül kapcsolatot tartottak fenn a diákokkal.

A tapasztalataink egyelőre épp csak elégségesek, hiszen nagyon új számunkra ez az oktatási módszer, viszont napról napra egyre több tanár számol be érdekes és előremutató fejleményekről.



Az órákat délelőttre terveztük be, vagyis az oktatásra abban az időszakban kerül sor, amikor a tanulók a legfogékonyabbak a tananyag átvételére. Javasoltuk, hogy rövid pihenő után készítsék el a házi feladataikat. Telefonon értesítettük a szülőket a kialakult helyzetről, és bevontuk őket az ellenőrzés folyamatába.

A diákoknak a megoldott feladatokat vissza kell küldeniük az oktatást vezető tanárnak. A kikérdezés felelősségéből a szülők is kiveszik a részüket. Megértették, hogy csakis az együttműködés lehet célravezető ebben a helyzetben.



A visszajelzések alapján nagyon megértően fogadták a javaslatainkat. Telefonon tartják velük az osztályfőnökök a kapcsolatot.

Valószínűleg nagyon komplikált lesz a ZNO-ra való felkészítésben ez az újítás. Véleményem szerint most még korai lenne eldönteni, hogy az eredményeket mennyiben befolyásolja majd a digitális oktatás. Alternatív megoldásokat is bevetünk a jó eredmények elérésének érdekében: a tanárok újabb felületeket hoznak létre a tananyag könnyebb elérése céljából, igyekeznek minél több színes és érdekes prezentáció felhasználásával érthetőbben és átláthatóbban átadni az anyagot, a kísérleteket kisfilmeken mutatják be.

A pedagógusok alapjában véve folytatják a megkezdett tananyagot az állami alaptanterv szerint. Előre elkészítik és feltöltik az új anyagot, átküldik, majd értékelik a tanulók elvégzett munkáját. Az adott témákat az előre elkészített oldalakra és a kialakított csoportokba küldik át,

az informatikára is szakosodott tanáraink biztosítják a rendszeres feltölthetőség feltételeit és lehetőségét, valamint az átláthatóságot a szülők és a gyermekek számára.

Most mindannyian a fejlődés egy új korszakába léptünk, egyszerre tanulunk és tanítunk, nem adjuk fel, hiszen Isten nem ezt várja tőlünk, hanem bátorságot és kitartást.

Bízunk az Úrban és az Ő szabadító kegyelmében.

Kovács Erzsébet

