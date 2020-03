A Mi Hazánk Mozgalom egyetlen ellenzéki pártként támogatja a koronavírus-törvényt

2020. március 30. 17:14

A Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen ellenzéki párt, amelyik támogatja a „koronavírus-törvényt” – jelentette ki a párt elnökhelyettese, független parlamenti képviselő hétfőn Budapesten. Dúró Dóra a Kossuth téren megtartott sajtótájékoztatón úgy vélekedett, hogy a törvény nem Orbán Viktor kormányáról, hanem a magyar emberek egészségének megóvásáról szól. Félre kell tenni a pártpolitikai csatározásokat és a „cselekvés oldalára” kell állni – fűzte hozzá.

Közlése szerint a Mi Hazánk éppen ezt teszi, amikor aktivistái országszerte a többi közt bevásárlással segítik az időseket, annak érdekében, hogy ne kelljen elhagyniuk otthonaikat. Továbbá kezdeményezték, hogy a telekommunikációs cégek a veszélyhelyzet visszavonásáig tegyék ingyenessé a telefonálást a nyugdíjasok számára – emlékeztetett Dúró Dóra Párttársa, Fülöp Erik független országgyűlési képviselő kitért arra, hogy már számos országban, például Csehországban és Szlovákiában is kötelezővé tették a maszk viselését. Ezt az indokolja, hogy már tünetmentes időszakban, a lappangási idő alatt is továbbadható a fertőzés.

A Mi Hazánk nem ért egyet Müller Cecília országos tisztifőorvosnak azon kijelentésével, hogy Magyarországon csak a betegek hordjanak maszkot – fűzte hozzá. A szintén a Mi Hazánk színeiben politizáló Apáti István független képviselő a sajtótájékoztatón hatósági árak bevezetését követelte az alapvető élelmiszerekre, a láz-, fájdalom- és gyulladáscsökkentő gyógyszerekre, valamint a fertőtlenítőszerekre. Azt is kérik a kormánytól, hogy az ingó- és ingatlan-végrehajtások leállítása mellett függessze fel a munkabéreket, illetve a nyugdíjakat terhelő végrehajtásokat, inkasszókat is – fűzte hozzá. Ugyancsak követelik, hogy a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban dolgozók is kapjanak adókönnyítéseket az élelmiszerellátás biztosítása érdekében – mondta Apáti István.

Dúró Dóra kérdésre válaszolva azt mondta: a balliberális pártok ismét tanúbizonyságot tettek arról, hogy számukra nem a haza és a magyar emberek egészsége a fontos, hanem a pártpolitika. Apáti István ehhez hozzátéve felhívta a figyelmet arra, hogy a veszélyhelyzetről szóló jogszabálynak ugyan időkorlátja nincs, ám tárgyi és tartalmi korlátozást tartalmaz.

MTI