Székelyföld: Az idősek ellátásáva folytatja tevékenységét a Gyulafehérvári Caritas

2020. március 31. 23:31

A Gyulafehérvári Caritas által vállalt otthoni beteggondozás folyamatos, ahogy a bentlakó ápolóközpontok, idős- és gyermekotthonok is működnek, ám a járvány terjedésének megelőzése érdekében a nappali, csoportos foglalkozások szünetelnek.

Kép: Veres Nándor

Akinek a munkája engedi, otthonról dolgozik, míg azok, akiknek az otthoni betegápolás a feladatuk, végzik a munkájukat – tájékoztatottak a szervezet területi képviselői, akik arról is beszámoltak, hogy vannak olyan munkakörök, amelyek a tevékenység hiányában megszűntek és ott közös megegyezés alapján a munkanélküli állapotot választották. Ezzel párhuzamosan zajlik annak a felmérése is, hogy kik azok a munkatársak, akik szükség esetén vállalják a bevetést, mozgósíthatók a bajbajutott, otthonukban rekedt személyek ellátására.

Nem függesztette fel tevékenységét a Gyulafehérvári Caritas otthoni beteggondozó szolgálata, a gyergyószéki gondozók továbbra is végzik munkájukat, és minden településen közvetlen kapcsolatban állnak az önkormányzatokkal, partnerségben igyekeznek enyhíteni a járvány okozta helyzeten. Nagy György Edit csoportvezető közölte, hogy Gyergyószentmiklóson a napi munka mellett a Szeretetkonyháról visznek meleg ételt azoknak a 65 év felettieknek, akiknek nincs pénzük vagy lehetőségük főzni. A betegek száma is megnövekedett, a kórházban fekvőket mostanság bocsátják haza, így egyre többen tartanak igényt műtét utáni sebellátásra. A külföldről érkezett önkénteseknek el kellett hagyniuk az országot – számolt be a csíkszéki helyzetről Gegő Imre , aki elmondta, a Caritas tevékenységei a körzetükben komolyabban érintettek.

Egyeseket teljes mértékben le kellett állítani, ám munkatársaik közül valamennyien elérhetőek és tartják a kapcsolatot az ellátottakkal, a szülőknek tanácsadást nyújtanak, a Cseperedőbe járó családokkal hasznos játékötleteket, új mondókákat osztanak meg, a fogyatékkal élő gyerekek, fiatalok közül többnek személyre szabott feladatot küldenek interneten. A korábbinál is jobban igénybe vannak véve az udvarhelyszéki otthoni beteggondozó szolgálat munkatársai. Sokan segítenek az ápolás mellett az egyedülálló időseknek a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában és egyéb tennivalók elvégzésében. Óvintézkedésként az ügyfélszolgálatot telefonos és online kapcsolattartásra korlátozták ebben a régióban is.

Hasonlóképpen a kovászna megyei csoportos tevékenységeket is felfüggesztették, nem tartják meg a gyerekeknek és a szülőknek szóló személyes találkozásokat az Ozsdolai Nappali Központban, az Őrkői Nappali Központban, és elmaradnak Zabolán a gyermekcsoportokban zajló és a közösségi tevékenységek. Mindezek ellenére a szervezet munkatársai nem szakítják meg a kapcsolatot az ellátottakkal, áttértek az online és telefonos kapcsolattartásra minden olyan program keretében, ahol erre szükség és lehetőség van. Például telefonon zajlik a zabolai közösségfejlesztő tevékenység, illetve a konzultációs és tanácsadó központ is telefonos szolgáltatásokat nyújt a gondozásában lévő családoknak.

Az Otthoni Beteggondozó Szolgálat Maros megyében a Caritas munkatársai a napi látogatások keretében továbbra is ellátják például a sebkötözést, a pelenkacserét igénylő betegeket, időseket, viszont a vérnyomás-, illetve vércukormérést igénylőket nem tudják kiszolgálni. Emellett a fennálló helyzet változásáig a szolgálat nem tudja növelni kapacitását, így új betegek ellátását sem tudják vállalni.

szekelyhon.ro